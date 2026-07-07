الرئيس السيسي: بناء الدولة القوية يبدأ بالجاهزية الكاملة لمواجهة الأزمات وحماية المواطنين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بناء الدولة الحديثة لا يقتصر على تنفيذ المشروعات التنموية، وإنما يعتمد أيضًا على امتلاك منظومة متكاملة قادرة على حماية المواطنين والتعامل مع مختلف الأزمات والكوارث بكفاءة عالية.

وقال الرئيس السيسي، خلال احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، إن الدولة حرصت خلال السنوات الماضية على تطوير قدرات مؤسساتها ورفع مستوى الجاهزية، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأشار إلى أن الاستثمار في بناء القدرات والإمكانات يمثل أحد أهم ركائز الحفاظ على الدولة المصرية، مؤكدًا أن حماية المواطن تظل في مقدمة أولويات الدولة.