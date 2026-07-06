أحمد حسن: مساعدو الحسين عموتة يقيمون بالقرب من الأهلي.. والإدارة توفر لهم وحدات سكنية قريبا

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن آخر التطورات الخاصة بالجهاز المعاون للمدرب المغربي الحسين عموتة، مؤكدا أن الإدارة بدأت في إنهاء الترتيبات الخاصة بإقامة أفراد الجهاز.

وكتب أحمد حسن :خاص.. مساعدو الحسين عموتة يقيمون في أحد الفنادق القريبة من فرع الأهلي في الجزيرة.. والإدارة تتعهد بتوفير وحدات سكنية لهم بداية الشهر المقبل

ويستعد المغربي حسين عموتة لبدء مهمته رسميًا مع النادي الأهلي بعدما استقر مسؤولو القلعة الحمراء على تقديمه في مؤتمر صحفي غدًا الثلاثاء إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة يأمل خلالها النادي في العودة بقوة إلى منصات التتويج خلال الموسم المقبل.

ويدخل عموتة المهمة وسط طموحات كبيرة من جماهير الأهلي التي تنتظر منه إعادة الفريق إلى أفضل مستوياته واستغلال خبراته التدريبية في بناء فريق قادر على المنافسة محليًا وقاريًا.

وفي المقابل تنتظر المدرب المغربي عديد الملفات المهمة التي تتطلب قرارات حاسمة منذ اليوم الأول لقيادة الفريق.