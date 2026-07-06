الجزائر: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 21.24% في الداخل و10.75% بالخارج

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة في الجزائر كريم خلفان، اليوم الإثنين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي عقدت يوم 2 يوليو الجاري بلغت 21.24 بالمائة داخل الجزائر 10.75 بالمائة بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

وأوضح خلفان - في مؤتمر صحفي، كشف خلاله عن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية - أن حزب جبهة التحرير الوطني حل في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية بحصوله على 90 مقعدا من أصل الـ407 مقاعد التي يتشكل منها المجلس الشعبي الوطني الجزائري، وحل التجمع الوطني الديمقراطي ثانيا بحصوله على 73 مقعدا، تليه جبهة المستقبل بـ59 مقعدا.

وجاءت حركة مجتمع السلم في المرتبة الرابعة بحصولها على 43 مقعدا، فيما حلت حركة البناء الوطني في المرتبة الخامسة بـ38 مقعدا، ثم قوائم الأحرار التي فازت بـ32 مقعدا.