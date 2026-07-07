لما جبريل: حالة استنفار صحي في أوروبا بعد رصد إصابات بالسالمونيلا

أكدت الإعلامية لما جبريل أن السلطات الصحية في عدد من الدول الأوروبية تشهد حالة من الاستنفار عقب ظهور حالات إصابة ببكتيريا السالمونيلا، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 100 إصابة مؤكدة بين أطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات، مع نقل عدد منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقالت لما جبريل، خلال برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن دولًا أوروبية عدة، من بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، تعاملت مع الأمر عبر اتخاذ إجراءات احترازية وسحب عدد من المنتجات من الأسواق، بعد رصد الإصابات المرتبطة باستهلاك منتجات النودلز.

استمرار التحقيقات

وتابعت أن الجهات الصحية تتابع الموقف بشكل مكثف، بهدف تحديد مصدر التلوث وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، في ظل استمرار التحقيقات بشأن أسباب انتشار البكتيريا.