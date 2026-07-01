ينسف الوزن ويقتل البكتيريا.. اكتشف فوائد مشروب مذهل

يعد الكركديه من المشروبات الشعبية الشهيرة المنتشرة في مصر وعدد كبير من الدول العربية.

ووفقا لما جاء في موقع webmd نكشف لكم علاقة الكركديه بقتل البكتيريا الضارة.

تخفض البكتيريا

قد يمتلك شاي الكركديه خصائص مضادة للبكتيريا فقد أظهرت إحدى الدراسات المخبرية أن مستخلص الكركديه يثبط نمو بكتيريا الإشريكية القولونية.

وقد يكون فعالاً أيضاً في مكافحة سلالات بكتيرية أخرى مختلفة إلا أن الأبحاث الحالية تقتصر على الدراسات المخبرية، ولا ينبغي اعتبار الكركديه بديلاً عن المضادات الحيوية.

إنقاص الوزن

تُشير العديد من الدراسات إلى إمكانية استخدام شاي الكركديه لتعزيز فقدان الوزن والوقاية من السمنة وقد أظهرت إحدى الدراسات الصغيرة أن مستخلص الكركديه يُقلل من وزن الجسم ونسبة الدهون فيه ومؤشر كتلة الجسم بعد 12 أسبوعًا كما يُخفض المستخلص مستوى الأحماض الدهنية الحرة.