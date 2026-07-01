قناة مفتوحة تنقل مباراة السنغال وبلجيكا مباشر مجانًا في كأس العالم 2026

بلجيكا والسنغال مباشر .. تتجه أنظار جماهير كرة القدم، بعد قليل إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب بلجيكا ونظيره منتخب السنغال ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، إذ يسعى كل طرف إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ومواصلة مشواره في البطولة العالمية.

ويخوض المنتخب البلجيكي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تصدره مجموعته في الدور الأول، بينما يدخل منتخب السنغال اللقاء بطموح مواصلة مفاجآته بعدما نجح في انتزاع بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية رغم البداية الصعبة في مرحلة المجموعات، وهو ما يجعل المواجهة واحدة من أبرز مباريات اليوم في كأس العالم 2026.

موعد مباراة بلجيكا والسنغال في كأس العالم 2026

تقام مباراة بلجيكا والسنغال، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سياتل، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم، خاصة أنها تُقام بنظام خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى دور الـ16، بينما يودع الخاسر البطولة.

مشوار منتخب بلجيكا إلى دور الـ32

وصل منتخب بلجيكا إلى دور الـ32 بعدما تصدر المجموعة السابعة التي ضمت منتخبات مصر وإيران ونيوزيلندا، حيث بدأ مشواره بالتعادل مع منتخب مصر بنتيجة (1-1)، ثم تعادل سلبيًا أمام منتخب إيران، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على منتخب نيوزيلندا بنتيجة (5-1)، ليحسم صدارة المجموعة ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية دون أي خسارة.

ويدخل المنتخب البلجيكي المباراة مكتمل الصفوف، بعدما استعاد جميع لاعبيه الجاهزين، وسط تأكيد الجهاز الفني على ضرورة التعامل بحذر مع منتخب السنغال، وعدم الانخداع بفارق نتائج الدور الأول، في ظل طبيعة مباريات خروج المغلوب التي لا تعترف بالترشيحات المسبقة.

كيف تأهل منتخب السنغال؟

نجح منتخب السنغال في بلوغ دور الـ32 بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة التاسعة، التي ضمت فرنسا والنرويج والعراق، لكنه حجز مقعده في الأدوار الإقصائية باعتباره أحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث في دور المجموعات، وفق نظام البطولة الجديد الذي يضم 48 منتخبًا.

واستهل المنتخب السنغالي مشواره بالخسارة أمام فرنسا بنتيجة (3-1)، ثم تلقى خسارة ثانية أمام النرويج بنتيجة (3-2)، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على منتخب العراق بخمسة أهداف دون مقابل في الجولة الثالثة، وهو الانتصار الذي أنعش آماله في التأهل وضمن له الاستمرار في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا والسنغال

تنقل مباراة بلجيكا والسنغال عبر القنوات الحاصلة على حقوق بث بطولة كأس العالم 2026 في كل منطقة جغرافية، فيما تختلف القنوات الناقلة من دولة إلى أخرى بحسب اتفاقيات البث المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ولم يصدر إعلان رسمي يؤكد إذاعة المباراة عبر قناة مفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك يُنصح بمتابعة القنوات صاحبة الحقوق الرسمية في الدولة التي يقيم فيها المشاهد، أو مراجعة المنصات الرسمية الخاصة بالبطولة لمعرفة خيارات المشاهدة المتاحة.

مواجهة بطموحات متباينة

يسعى منتخب بلجيكا إلى استثمار حالة الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية التي حققها في دور المجموعات لمواصلة طريقه نحو الأدوار المتقدمة، بينما يراهن منتخب السنغال على الروح القتالية والخبرة التي يمتلكها عدد من لاعبيه من أجل مواصلة مشواره في البطولة وتحقيق مفاجأة جديدة أمام أحد أبرز منتخبات أوروبا.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، نظرًا لقوة المنتخبين وأهمية اللقاء في تحديد أحد المتأهلين إلى دور الـ16، وهو ما يجعلها من أبرز مباريات اليوم في منافسات كأس العالم 2026.