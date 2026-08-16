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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مزاعم إيرانية باحتجاز 3 طيارين مقاتلين في قطر .. وتحذير عاجل من خارجية طهران

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

حذر الحرس الثوري الإيراني، قطر، بعد اتهامه لها باحتجاز 3 طيارين إيرانيين سقطت طائراتهم المقاتلة في مارس خلال الحرب مع الولايات المتحدة.

ومن جهته، قال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري، العميد مجيد موسوي، إنه على الدوحة تمهيد الطريق سريعا لوصول فريق خبراء إيراني، محذرا من أن أي تأخير أو عرقلة؛ سيحمّلها "مسؤولية جسيمة".

وأضاف: ينبغي على قطر أن تدرك أن إيران لن تتراجع أمام مصير أبنائها الطيارين الشجعان.

وكان مسؤول لجنة البحث عن المفقودين في أركان القوات المسلحة الإيرانية قد قال: إن الطيارين محتجزون منذ 6 أشهر لدى القوات القطرية، وطالب الصليب الأحمر بالتدخل.

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