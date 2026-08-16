الحرس الثوري يتهم الكويت بحجب مصير 4 إيرانيين محتجزين

اتهم الحرس الثوري الإيراني السلطات الكويتية بحجب معلومات تتعلق بمصير أربعة إيرانيين محتجزين لديها، في قضية تعود إلى مايو الماضي، عندما أعلنت الكويت توقيف أربعة أشخاص قالت إنهم تسللوا إلى أراضيها بحراً.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد أعلنت في 13 مايو الماضي إلقاء القبض على أربعة متسللين، قالت إنهم ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني، بعدما حاولوا دخول البلاد عن طريق البحر بهدف تنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية.

من جانبها، أفادت وزارة الداخلية الكويتية بأن المتسللين أقروا خلال التحقيقات بانتمائهم إلى الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويأتي الاتهام الإيراني في وقت لا تزال فيه تفاصيل القضية محل توتر بين الجانبين، وسط مطالبة الحرس الثوري بالكشف عن مصير المحتجزين الأربعة، في حين كانت السلطات الكويتية قد أكدت سابقاً أن توقيفهم جاء على خلفية محاولة دخول البلاد بصورة غير قانونية وارتباطهم بأنشطة عدائية.