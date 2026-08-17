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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شعبة الأدوية: الأنسولين المحلي يؤمن احتياجات مصر من الأنسولين ويفتح أسواقا للتصدير

الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية
الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية
محمود محسن

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن صناعة الدواء المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في توفير احتياجات السوق المحلية، خاصة فيما يتعلق بالأنسولين، مؤكدًا أن المريض المصري له حق أصيل في الحصول على العلاج ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال علي عوف، خلال لقاء له لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، ان  الغالبية العظمى من مرضى السكري في مصر، والتي تقدر بنحو 95%، تعتمد على الأنسولين العادي المنتج محليًا، في الوقت الذي أصبحت فيه الصناعة الوطنية قادرة على تغطية نحو 92% من الوحدات الدوائية المستهلكة داخل السوق، بينما تقتصر نسبة الاستيراد على نحو 15% من الأدوية، ولا سيما الأصناف التي تعتمد على تكنولوجيات دوائية متقدمة.

 وسط أفريقيا 

وأشار إلى أن إنتاج الأنسولين محليًا لصالح وزارة الصحة والتأمين الصحي والشراء الموحد مستمر منذ نحو 10 سنوات، مؤكدا أن المنتج المصري لم يعد مقتصرًا على تلبية احتياجات السوق المحلية، وإنما نجح في الوصول إلى أسواق خارجية، حيث يتم تصديره حاليًا إلى 10 دول في وسط أفريقيا وشرق أوروبا، مع وجود قدرة على زيادة الكميات الموجهة للتصدير.
 

علي عوف شعبة الأدوية الغرف التجارية صناعة الدواء السوق المحلية

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