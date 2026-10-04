نموذج ذكاء اصطناعي أمريكي مفتوح الأوزان يقتحم السباق.. هل تهتز عروش OpenAI وGoogle؟

كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن نموذج ذكاء اصطناعي قوي مفتوح الأوزان جديد يستعد لإحداث تحول في سباق الذكاء الاصطناعي، ويشكل تهديدا لعمالقة الذكاء الاصطناعي في واشنطن وبكين.

وحسب التقرير، تستعد شركة Reflection الناشئة المدعومة من شركة Nvidia، والتي تحظى بمتابعة وثيقة، لإحداث تحول في سباق الذكاء الاصطناعي من خلال نظام قوي مفتوح الأوزان، يمكن أن يشكل تهديدًا للشركات الصينية الصاعدة ولعمالقة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة على حد سواء.

وقال موقع أكسيوس إن الجمع بين نموذج أمريكي مفتوح الأوزان ووحدات معالجة الرسومات من Nvidia من شأنه أن يوفر للأفراد والشركات بديلًا جديدًا وأقل تكلفة عن Anthropic وOpenAI وGoogle.

وتصمم النماذج المفتوحة، التي تهدف إلى منافسة المنافسين الصينيين، بطريقة تجعل مراقبتها وتنظيمها أكثر صعوبة من النماذج الرائدة المعروفة باسم Big Three، ويرى مؤيدو هذه المنظومات أن انتشارها الواسع وشفافيتها يوفران أيضًا مزايا أمنية.

ومن المقرر أن ينضم إلى نموذج Reflection الأول هذا الشهر نماذج أخرى مفتوحة الأوزان من شركات غربية أخرى، وفقًا لما أفادت به مصادر لـAxios، وهو ما سيضيف بُعدًا تنافسيًا جديدًا إلى طفرة الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يتخلف نموذج Reflection، المقرر إطلاقه قريبًا، في البداية عن أكثر النماذج الأمريكية تطورًا، لكنه سيكون قادرًا على المنافسة مع أفضل النماذج الصينية مفتوحة الأوزان.

وتقول مصادر لـAxios إن النموذج سيظل يتمتع بقدرات قوية في مجال الذكاء، بما يكفي لمساعدة الشركات على بناء أنظمة ذكاء اصطناعي خاصة بها ومنخفضة التكلفة.

ويمكن أن يؤدي الجمع بين نموذج مفتوح منخفض المستوى وبيانات عالية الجودة خاصة بالشركة إلى تحقيق نتائج تضاهي أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي الرائدة تكلفة في بعض الحالات.

كانت النماذج مفتوحة الأوزان، التي تُصنع أقواها تقريبًا في الصين، اجتاحت وادي السيليكون بقوة،

وعلى عكس النماذج المغلقة مثل Claude وChatGPT، فإن النماذج مفتوحة الأوزان مثل نموذج Reflection تكون متاحة عمومًا للتنزيل مجانًا، ويمكن لأي شخص استخدامها وتخصيصها.

وعلى المنصات التي توفر العديد من النماذج، ارتفعت حصتها السوقية مجتمعة في بعض الأوقات لتستحوذ على غالبية الاستخدام.

وفي مجال استخدام الشركات، الذي ينفق مبالغ أكبر بكثير وعادة ما يتم من خلال واجهات برمجة التطبيقات والفوترة المؤسسية، لا تمثل النماذج مفتوحة الأوزان سوى نسبة صغيرة من الاستخدام، وفقًا لمسؤولين تنفيذيين ومحللين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار التقرير إلى أن الهدف النهائي لشركة Reflection هو ابتكار ما تسميه مصنع الذكاء الاصطناعي، وهو منتج يتيح للمؤسسات إنشاء منظومات ذكاء اصطناعي محلية خاصة بها.

فعلى سبيل المثال، يمكن لشركة ما أن تستخدم بياناتها الخاصة، وتوظف نماذج Reflection، وتؤمّن قدراتها الحاسوبية الخاصة، من أجل بناء نظام ذكاء اصطناعي منخفض التكلفة وعالي التخصيص.

وتتطلع بعض المؤسسات، ولا سيما صناديق التحوط وشركات التداول، بالفعل إلى بناء أنظمة ذكاء اصطناعي خاصة بها باستخدام بياناتها شديدة الحساسية التي تحرص على حمايتها.

وبدأت الشركة الناشئة بالفعل في اختبار هذا المفهوم، إذ أعلنت عن شراكة لإنشاء مصنع ذكاء اصطناعي سيادي مع مجموعة Shinsegae في كوريا الجنوبية.

واستعدادًا للإطلاق، أجرت Reflection خلال الأسابيع الأخيرة مناقشات مع أطراف مهتمة في واشنطن وأماكن أخرى، لعرض تفاصيل إطلاق نموذجها وشرح كيفية عمل مصنع الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما أفادت به مصادر لـAxios.

كما تعمل الشركة بقوة على تأمين القدرات الحاسوبية اللازمة لتوسيع نطاق عملياتها، وخلال الأسابيع الأخيرة، وقعت الشركة الناشئة صفقات ضخمة مع Nebius وSpaceX لاستئجار خوادم ذكاء اصطناعي مزودة بوحدات معالجة الرسومات من Nvidia.

ويتجنب كبار مستخدمي الذكاء الاصطناعي في قطاعات الأعمال والحكومة الغربية، مثل البنوك أو وزارة الدفاع الأمريكية، استخدام النماذج الصينية عالية القدرات بسبب المخاطر الأمنية،

وتحاول Reflection وغيرها من الشركات الغربية سد هذه الفجوة.

وخلص التقرير إلى أن إطلاق نموذج Reflection، إلى جانب علاقات الشركة الناشئة الوثيقة مع Nvidia، سيؤدي إلى تجدد الاهتمام بالنماذج مفتوحة الأوزان، بالتزامن مع عروض أخرى مرتقبة، بما قد يحدث تحولًا في سباق الذكاء الاصطناعي.