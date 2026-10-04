إصابة فلسطينيين بينهما حالة خطيرة بنيران الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس ومخيم جباليا

أصيب فلسطينيان بجروح، ووصفت جراح أحدهما بـ"الخطيرة"، اليوم الأحد، بنيران الاحتلال الإسرائيلي قرب "كراج رفح" وسط مدينة خان يونس، وفي محيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا، جنوب وشمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن فلسطينيا أصيب بفعل قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قرب كراج رفح وسط مدينة خان يونس، فيما أفادت عمليات الخدمات الطبية بأنه جرى نقل مصاب آخر، وصفت إصابته بالخطيرة، من محيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى المستشفى الأمريكي، بواسطة إسعاف الخدمات الطبية.

وبحسب الحصيلة التراكمية، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، 74,237 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 175,206 إصابات.

من جهة أخرى، أصيب طفل فلسطيني بالرصاص المطاطي، وسيدتان بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، مساء اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة طولكرم، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها في طولكرم تعاملت مع ثلاث إصابات في ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، إحداها لطفل يبلغ من العمر (15 عاما) أصيب بالرصاص المطاطي، وإصابتان لسيدتين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين والمركبات في وسط المدينة، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق في صفوف الفلسطينيين.. واعتقلت فتى (16 عاما)، عقب مداهمة منزله في الحي الغربي من المدينة.

كما أصيب أربعة شبان فلسطينيين، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب في بلدة بيت امرين، شمال غرب نابلس، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا القرية، وهاجموا فلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون شمال القرية واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أصيب فلسطيني برضوض وجروح، إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس.

كما أقدم مستوطنون على تكسير عشرات أشجار الزيتون في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط، غرب سلفيت، وتنقلوا في المنطقة لمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وفي السياق ذاته، سرق مستوطنون ثمار الزيتون من أراضي المزارعين في المنطقة الشمالية من بلدة كفر الديك، وأقدموا على تكسير عدد من الأشجار.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين وأراضيهم، خاصة مع بدء موسم قطف الزيتون.

وفي السياق، كشف تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما مجموعه 62,916 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس؛ منها 48,174 اعتداءً نفذها جيش الاحتلال، و14,742 اعتداءً نفذها المستوطنون.

وأوضحت الهيئة، أن الخليل تصدرت المحافظات بـ10,840 اعتداءً، تلتها رام الله والبيرة بـ10,594، ثم نابلس بـ10,261، والقدس بـ7,315 اعتداء.

وفي رام الله، اقتحم مستوطنون أطراف بلدة المزرعة الشرقية، شرق رام الله، فيما تعمد أحدهم عرقلة حركة مركبات الفلسطينيين على الطريق الواصل بين بلدتي رمون ودير دبوان.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين سرقوا ثمار الزيتون من أراضي الفلسطينيين في بلدتي رمون ودير دبوان، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون.

وأضافت أن أحد المستوطنين تعمد إعاقة حركة مركبات الفلسطينيين على الطريق الواصل بين رمون ودير دبوان، فيما اقتحم مستوطنون أطراف بلدة المزرعة الشرقية، ما أثار حالة من التوتر في المنطقة.

وتشهد بلدات وقرى شرق رام الله تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، خاصة مع بدء موسم قطف الزيتون، وسط حماية من قوات الاحتلال.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم، بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه منازل الفلسطينيين في القرية، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تجريف أراضي الفلسطينيين واقتلاع الأشجار في منطقة السهل الشرقي بالقرية، كما تقوم بشق طرق لتسهيل حركة المستوطنين في المنطقة.

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت القرية بعد منتصف الليلة الماضية، وداهمت عددا من المنازل، واعتدت على سكانها بالضرب، وحطمت محتوياتها.

وتتعرض قرية المغير لاقتحامات متواصلة من قوات الاحتلال، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المستمرة على الفلسطينيين وممتلكاتهم.