بوابة مصر الرقمية 2026 .. خطوات إنشاء الحساب وأهم الخدمات

تواصل بوابة مصر الرقمية في 2026 إتاحة مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين، بما يسمح بإنجاز العديد من المعاملات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه مباشرة إلى مقار الجهات الحكومية، وهو ما يجعل المنصة من أبرز الخيارات التي يبحث عنها المواطنون الراغبون في توفير الوقت والجهد وإنهاء الإجراءات الحكومية بصورة إلكترونية.

وتضم المنصة الحكومية عددًا كبيرًا من الخدمات المصنفة في قطاعات مختلفة، من بينها التموين والتوثيق والمركبات والمحاكم، إلى جانب خدمات التأمين الاجتماعي والسجل التجاري والاستعلام الائتماني والإسكان الاجتماعي وغيرها من الخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال بوابة مصر الرقمية.

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ما هي بوابة مصر الرقمية 2026؟

بوابة مصر الرقمية هي منصة حكومية إلكترونية موحدة تستهدف تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية، من خلال واجهة تتيح الوصول إلى الخدمات المتاحة واختيار الخدمة المطلوبة واستكمال الإجراءات المرتبطة بها إلكترونيًا وفق الضوابط الخاصة بكل خدمة.

وتساعد المنصة في تقليل الحاجة إلى الانتقال إلى المصالح الحكومية للحصول على بعض الخدمات، كما توفر للمستخدم إمكانية الوصول إلى قطاعات حكومية متعددة من مكان واحد، بدلًا من التعامل مع منصات منفصلة لكل جهة.

وتشمل قائمة القطاعات الموجودة على بوابة مصر الرقمية خدمات التموين والتوثيق والسجل التجاري والتأمين الاجتماعي والمركبات والمحاكم والحالة الشخصية والكهرباء، إلى جانب خدمات أخرى تظهر ضمن تصنيفات المنصة الرسمية.

كيف يمكن إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية؟

يستطيع المواطن إنشاء حساب جديد على منصة مصر الرقمية من خلال مجموعة من الخطوات الإلكترونية، تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة، ثم اختيار خدمة إنشاء حساب جديد واتباع البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

وتتضمن خطوات إنشاء الحساب وفق المعلومات الواردة في النص الأصلي الدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم الضغط على أيقونة «افتح حساب جديد»، وبعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة التي تشمل الرقم القومي واسم الأم الأول ورقم الهاتف المحمول.

وبعد إدخال البيانات، تصل رسالة تفعيل الحساب إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، ثم يقوم المستخدم بإدخال كود التفعيل المكون من 6 أرقام، وبعد ذلك يسجل البريد الإلكتروني وينشئ كلمة مرور، ثم يضغط على زر «التسجيل» لإتمام إنشاء الحساب.

وتُعد مطابقة البيانات الشخصية خطوة مهمة عند التعامل مع الخدمات الرقمية، إذ توضح المنصة الرسمية في إحدى خدماتها أن البيانات يجب أن تكون مطابقة تمامًا للبيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي، وفي حال الحاجة إلى تصحيح البيانات يتعين الرجوع إلى الجهة صاحبة الولاية.

ما أهم خدمات بوابة مصر الرقمية؟

توفر بوابة مصر الرقمية مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتختلف الخدمات المتاحة بحسب القطاع والجهة الحكومية المرتبطة بها، وتأتي خدمات التموين والتوثيق والمركبات والمحاكم ضمن أبرز المجالات التي يبحث عنها المستخدمون.

وتضم خدمات التموين عددًا من الإجراءات المرتبطة ببطاقات التموين، ومن بينها الاستعلام عن بطاقة التموين وتفعيل البطاقة والفصل الاجتماعي ونقل البطاقة من محافظة إلى أخرى، كما تتضمن المنصة خدمات متعلقة بالدعم الاجتماعي وبرامج اجتماعية أخرى.

أما خدمات التوثيق، فتشمل تحرير التوكيلات العامة والإقرارات وبعض خدمات العقود والتوثيق، بما يتيح للمواطن إنجاز عدد من الإجراءات المرتبطة بالشهر العقاري بصورة إلكترونية وفق الخدمة المتاحة وشروطها.

ما خدمات المركبات على مصر الرقمية؟

تتيح منصة مصر الرقمية مجموعة من الخدمات المرتبطة بالمركبات، ومن بينها تجديد رخصة المركبة واستخراج بدل فاقد أو تالف للرخصة، إلى جانب الاستعلام عن المخالفات وبعض خدمات التصالح.

وتأتي خدمات المركبات ضمن التصنيفات الأساسية الظاهرة على المنصة الرسمية، التي تعرض كذلك خدمات «مركباتي» و«رخصي» ضمن مجموعة الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة للمواطنين.

ويتيح جمع هذه الخدمات في منصة إلكترونية واحدة للمواطن البحث عن الخدمة التي يحتاج إليها من خلال تصنيفها، بدلًا من البحث عن كل خدمة بصورة منفصلة، مع ضرورة الالتزام بالبيانات والمستندات والشروط التي تحددها الجهة مقدمة الخدمة.

ما خدمات القضايا والمحاكم عبر بوابة مصر الرقمية؟

وتوفر بوابة مصر الرقمية كذلك خدمات مرتبطة بالقضايا والمحاكم، وتشمل الاستعلام عن القضايا وإتاحة بعض الخدمات المرتبطة بإقامة الدعاوى، وفق الخدمات الرقمية المتاحة عبر المنصة.

ويأتي قطاع المحاكم ضمن التصنيفات الرسمية للخدمات الإلكترونية على مصر الرقمية، إلى جانب قطاعات حكومية أخرى، وهو ما يعكس اتساع نطاق الخدمات التي تستهدف المنصة تقديمها للمواطنين إلكترونيًا.

ما الخدمات الحكومية الأخرى المتاحة على مصر الرقمية؟

لا تقتصر الخدمات الإلكترونية على التموين والتوثيق والمركبات والمحاكم، إذ تضم بوابة مصر الرقمية قطاعات وخدمات أخرى، من بينها الاستعلام الائتماني والتأمين الاجتماعي والإسكان الاجتماعي والسجل التجاري.

وتظهر على الموقع الرسمي للمنصة كذلك خدمات مرتبطة بالتأمين الاجتماعي، ومنها خدمة استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد، والتي تتيح للمستخدم الاطلاع على المعاشات المستحقة له، مع توضيح أن الخدمة لا تتطلب مستندات وفق البيانات المنشورة على صفحة الخدمة.

كما تتضمن تصنيفات المنصة الرسمية خدمات أخرى في مجالات السجل التجاري والتأمين الاجتماعي والسكن البديل والحالة الشخصية والكهرباء، إلى جانب الخدمات التي تندرج تحت قطاعات حكومية مختلفة.

ما أهمية إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية؟

يمثل إنشاء الحساب الخطوة الأساسية للاستفادة من الخدمات التي تتطلب تسجيل دخول المستخدم والتحقق من بياناته، ولذلك فإن المواطنين الذين يعتزمون استخدام المنصة بصورة متكررة يمكنهم إنشاء حساب والاحتفاظ ببيانات الدخول الخاصة بهم لاستخدام الخدمات المتاحة وفق شروط كل خدمة.

وتتميز فكرة المنصة بتجميع عدد كبير من الخدمات الحكومية في مكان إلكتروني واحد، وهو ما يتيح للمواطن استكشاف الخدمات حسب القطاع، ثم اختيار الخدمة المطلوبة ومعرفة الإجراءات المرتبطة بها قبل البدء في تنفيذها.

وتوضح البوابة الرسمية أن هدفها يتمثل في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بصورة ميسرة وشخصية وحديثة، وهو ما يجعلها إحدى الأدوات الرئيسية للتحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

كيف يستفيد المواطن من خدمات مصر الرقمية؟

يمكن للمواطن الاستفادة من المنصة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي، ثم استعراض التصنيفات المتاحة والبحث عن الخدمة التي يريد الحصول عليها، وبعد تحديد الخدمة يمكنه التعرف إلى المتطلبات والإجراءات الخاصة بها، ثم استكمال الخطوات الإلكترونية المتاحة وفق طبيعة الخدمة.

ومن المهم قبل تقديم أي طلب التأكد من صحة البيانات الشخصية المدخلة، خصوصًا الرقم القومي وبيانات الهاتف، لأن بعض الخدمات تشترط بيانات دقيقة ومتطابقة مع المستندات الرسمية، كما أن متطلبات كل خدمة قد تختلف عن غيرها بحسب الجهة الحكومية المسؤولة عنها.

وتوفر بوابة مصر الرقمية بذلك مسارًا إلكترونيًا للحصول على عدد كبير من الخدمات الحكومية، مع استمرار تحديث وتصنيف الخدمات المتاحة على المنصة، بما يسمح للمواطن بالوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية من خلال بوابة موحدة.