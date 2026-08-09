خدمات بوابة مصر الرقمية.. كيف تنجز معاملاتك الحكومية من المنزل؟

في عصر التطور الرقمي المتسارع، تقف «بوابة مصر الرقمية» كجسرٍ ذكي يختصر الوقت والجهد، منقولاً بالخدمات الحكومية من المكاتب التقليدية إلى شاشات الهواتف، عبر منصة موحدة، يستطيع المواطن إنجاز معاملاته في التموين، المرور، الأحوال المدنية، والتوثيق بضغطة زر واحدة؛ مما يرسخ مفهوم الحوكمة الحديثة ويمنح الجميع تجربة سلسة وأكثر مرونة وتأثيراً في حياتهم اليومية.



رابط بوابة مصر الرقمية

يمكن للمواطنين الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، عبر الضغط على الرابط التالي: من هنـــــــــا.

خدمات التموين عبر منصة مصر الرقمية

توفر البوابة مجموعة متكاملة من خدمات التموين إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التموين، ومن أبرزها:

1) تفعيل البطاقة التموينية.

2) إضافة أفراد جدد إلى البطاقة.

3) نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى.

4) تقديم طلب الفصل الاجتماعي.

5) استخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة.

6) الاستعلام عن صرف المقررات التموينية.

خدمات التوثيق والشهر العقاري عبر منصة مصر الرقمية

تتيح خدمات التوثيق والشهر العقاري للمواطنين إنجاز عدد من المعاملات إلكترونيًا، ومن بينها:

1) الاستعلام عن سريان محرر مُميكن.

2) تحرير التوكيلات بأنواعها، سواء العامة أو الخاصة أو المتعلقة بإدارة المركبات أو البيع.

3) استخراج صورة رسمية من عقد مُشهر.

خدمات الأحوال المدنية عبر منصة مصر الرقمية

تشمل الخدمات الإلكترونية الخاصة بالأحوال المدنية عددًا من المستندات والمعاملات المهمة، أبرزها:

- استخراج بدل تالف لبطاقة الرقم القومي.

- إصدار شهادة ميلاد مميكنة.

- استخراج قيد عائلي.

- إصدار شهادة وفاة.

خدمات المرور عبر منصة مصر الرقمية

توفر بوابة مصر الرقمية خدمات إلكترونية متعلقة بالمركبات ورخص القيادة، تشمل:

- الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة والمركبات.

- تقديم التظلمات على المخالفات.

- تجديد رخصة المركبة.

خدمات السجل التجاري عبر منصة مصر الرقمية

كما يمكن للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية الاستفادة من عدد من خدمات السجل التجاري، ومنها:

- طلب استخراج مستخرج من السجل التجاري.

- تجديد السجل التجاري.

- الاستعلام عن بيانات السجل.

- إصدار شهادة بيانات.

خدمات العدل والقضايا عبر منصة مصر الرقمية

تضم الخدمات المرتبطة بقطاع العدل والقضايا عددًا من الإجراءات الإلكترونية، من بينها:

- الاستعلام عن بيانات الدعاوى القضائية.

- تسجيل المحامين.

- إصدار صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه».

خدمات الإسكان والتأمين عبر منصة مصر الرقمية

تتيح البوابة كذلك مجموعة من الخدمات المرتبطة بالإسكان والتأمين، وتشمل:

1) التقديم على السكن البديل.

2) استعراض إعلانات الإسكان الاجتماعي.

3) الاستعلام عن الرقم التأميني.

4) الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.

وتأتي هذه الخدمات في إطار التوسع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية بصورة إلكترونية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم وإنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى الانتقال بين الجهات والمكاتب الحكومية.