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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: إصدار تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة،والمهندس رأفت هندي إطلاق اصدار تراخيص المحال على منصة مصر الرقمية وسط تسهيلات كبيرة  ومنظومة رقمية موحدة وتسهيلات غير مسبوقة تقدمها الدولة للمواطنين اصحاب المحال العامة 
لتسريع بيئة الاستثمار وحوكمة الإجراءات  وذلك بالتعاون مع وزارت التنمية المحلية والبيئة  والاتصالات  وتكنولوجيا المعلومات  ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واضافت الوزيرة رؤية المنصة تبسيط الإجراءات وتسير بسهولة كبيرة على المواطنين،  وحرصت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على وضع منظومة تعتمد على التحول الرقمي وتساعد المواطنين في سرعة الانجاز  في الاقديم والتحصيل والدفع والحصول على الترخيص.

منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تراخيص المحال منصة مصر الرقمية

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