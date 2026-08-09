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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار وغرفة تجارة سلطنة عُمان تبحثان فرص التعاون بين البلدين

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

 التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان- فرع شمال الباطنة، بحضور رفيع المستوى من أهم المؤسسات الحكومية والخاصة بسلطنة عُمان، لبحث فرص التعاون الاستثماري بين البلدين.

وأكد الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار على ضرورة تعميق التعاون الاستثماري بين البلدين ليتواكب مع التقارب السياسي والشعبي والعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، مشيراً إلى أهمية تحقيق أقصى استفادة من عضوية البلدين في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA).

مصر تتصدر الدول الأفريقية المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة

واستعرض الدكتور محمد عوض النظم الاستثمارية المتنوعة التي تتيحها الهيئة العامة للاستثمار، وعلى رأسها المناطق الحرة والاستثمارية وشركات الاستثمار الداخلي، والتي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمستثمرين، مشيراً إلى أن تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة لمدة 6 سنوات متتالية ليس وليد الصدفة، إنما نتاج برنامج إصلاح اقتصادي قوي وإنفاق ضخم على تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى المميزات الرئيسية التي تتمتع بها مصر من موقع استراتيجي فريد، وسوق كبيرة ومتنوعة، وأنظمة استثمار مرنة، ونفاذ واسع للأسواق الدولية، كما قدم الرئيس التنفيذي للهيئة عرض توضيحي عن أخر مستجدات البيئة الاستثمارية في مصر، خاصةً فيما يتعلق بالتحول الرقمي، وتبسيط إجراءات الاستثمار.

من جانبه أكد المهندس سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة، أن الموقع المتميز للبلدين يمنحهما ميزة تنافسية مرتفعة للمشاركة في سلاسل القيمة المضافة عالمياً، هذا بالإضافة إلى ارتباط سلطنة عمان بعلاقات واتفاقيات تجارية متميزة بدول شرق أسيا، كما تتمتع مصر بعلاقات استثنائية مع دول القارة الأفريقية، ما يفتح للشراكة الاستثمارية المصرية العمانية آفاق جديدة.

هيئة الاستثمار سلطنة عُمان الدول الأفريقية شرق أسيا مصر

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