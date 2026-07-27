منال عوض: ترخيص المحال العام أصبح سهلا من خلال منصة مصر الرقمية و توحيد سعر المتر في المحافظات وترخيص مؤقت لتيسير الأعمال خلال أسبوع

اعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ان الحصول على ترخيص المحال العام اصبح سهلا للتيسير على المواطنين، حيث تم توحيد سعر المتر في المحافظات ويمكن للمواطن صاحب المحال ان يمارس نشاطة منذ بدء تقديم اوراق طلب الترخيص بترخيص مؤقت يصدر لمدة اسبوع الى ان يصدر بعد ٣ شهور كحد اقصى.



واضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، انه المواطن يستطيع ان يقدم على الترخيص بالبطاقة وسند الملكية ثم يمارس نشاطة لحين اتمام باقي الإجراءات.

واشارت الوزيرة الى انه المنصة الرقمية تتيح للمواطن تتبع الطلب لاول مرة وتحدد فترة زمنية محددة لكل جهة لارسال موقفها من الترخيص وتتيح الدفع الالكتروني .



وتم اطلاق الخدمة على منصة مصر الرقمية بحضور والمهندس رافت هندي وزير الاتصالات واعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وممثلين عن وزارة التخطيط.



واعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إطلاق اصدار تراخيص المحال على منصة مصر الرقمية وسط تسهيلات كبيرة ومنظومة رقمية موحدة وتسهيلات غير مسبوقة تقدمها الدولة للمواطنين اصحاب المحال العامة

لتسريع بيئة الاستثمار وحوكمة الإجراءات وذلك بالتعاون مع وزارت التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واضافت الوزيرة رؤية المنصة تبسيط الإجراءات وتسير بسهولة كبيرة على المواطنين، وحرصت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على وضع منظومة تعتمد على التحول الرقمي وتساعد المواطنين في سرعة الانجاز في الاقديم والتحصيل والدفع والحصول على الترخيص .