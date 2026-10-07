مفاجأة في سعر الدولار اليوم الأربعاء قبل عطلة البنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، بعد تراجع طفيف شهده في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، ليحافظ على مستواه فوق حاجز 52 جنيهاً في معظم البنوك المصرية، وسط ترقب لأي تحركات جديدة في سعر الصرف خلال تعاملات اليوم.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 52.27 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع، فيما سجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.40 جنيه للشراء و 52.50 جنيه للبيع.

ويأتي هذا الاستقرار قبل ساعات من بدء عطلة البنوك غداً الخميس بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر، حيث أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر غداً الخميس على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد المقبل.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 52.40 جنيه للشراء، 52.50 جنيه للبيع

بنك HSBC: 52.39 جنيه للشراء، 52.49 جنيه للبيع

بنك QNB الأهلي: 52.28 جنيه للشراء، 52.38 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي: 52.27 جنيه للشراء، 52.37 جنيه للبيع

بنك مصر: 52.27 جنيه للشراء، 52.37 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 52.27 جنيه للشراء، 52.37 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني NBK: 52.27 جنيه للشراء، 52.37 جنيه للبيع

البنك المصري الخليجي: 52.27 جنيه للشراء، 52.37 جنيه للبيع

المصرف المتحد: 52.27 جنيه للشراء، 52.37 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 52.27 جنيه للشراء، 52.37 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري: 52.25 جنيه للشراء، 52.39 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 52.25 جنيه للشراء، 52.35 جنيه للبيع

بنك البركة: 52.25 جنيه للشراء، 52.35 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي: 52.25 جنيه للشراء، 52.35 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان: 52.25 جنيه للشراء، 52.35 جنيه للبيع

بنك كريدي أجريكول: 52.23 جنيه للشراء، 52.33 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB: 52.22 جنيه للشراء، 52.32 جنيه للبيع.