سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 7-10-2026

سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء قبل مستهل التعاملات في جميع البنوك العاملة في مصر، بعد تراجعه أمس الثلاثاء .

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم الأربعاء 7-10-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي 52.40 جنيه للشراء و52.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.