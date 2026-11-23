أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إطلاق صفارات الإنذار في منطقتي شتولا وأفين مناحم بالجليل الغربي شمال إسرائيل، للتحذير من تهديد أمني محتمل.

ويأتي تفعيل صفارات الإنذار في ظل استمرار التوترات الأمنية على الجبهة الشمالية لإسرائيل، وسط مخاوف من تجدد الهجمات الصاروخية أو إطلاق الطائرات المسيرة باتجاه البلدات والمواقع الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

وتقع بلدتا شتولا وأفين مناحم في منطقة الجليل الغربي القريبة من الحدود اللبنانية، وتعد البلدات الحدودية في شمال إسرائيل من أكثر المناطق تأثرا بالمواجهات العسكرية والتوترات المتكررة على الجبهة اللبنانية.

وشهدت المنطقة خلال فترات سابقة إطلاق صفارات الإنذار إثر رصد أهداف جوية مشبوهة أو عبور قذائف من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في مناسبات سابقة اعتراض عدد من هذه الأهداف، إلى جانب رصد سقوط مقذوفات في مناطق مفتوحة.

ولم يتضمن الإعلان المتاح حتى الآن تفاصيل بشأن سبب إطلاق صفارات الإنذار في البلدتين أو ما إذا كان قد تم رصد طائرات مسيرة أو صواريخ بالفعل، كما لم ترد معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وتترقب الأوساط الإسرائيلية التطورات على الجبهة الشمالية، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالمواجهات عبر الحدود اللبنانية، وما تفرضه من تحديات أمنية على البلدات القريبة من خط المواجهة.