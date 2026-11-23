كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن أن شركة "كومباس"، العملاقة في قطاع خدمات التغذية والتموين والمدرجة ضمن موشر "فاينانشيال تايمز للأسهم الـ100 الممتازة" (فوتسي 100)، تخطط لنقل إدراجها الرئيسي من لندن إلى الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مصدر لإيراداتها، وهو ما يمثل ضربة لأسواق المال العامة في المملكة المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن تعلن "كومباس"، التي ظلت مدرجة في بورصة لندن لأكثر من عقدين، عن نيتها نقل إدراجها إلى نيويورك في أقرب وقت ممكن.

تدير مجموعة "كومباس" مرافق لتقديم الطعام في المكاتب، والمدارس، والمنشآت الرياضية عبر 30 دولة؛ وفي العام الماضي، جاء نحو ثلثي إيراداتها السنوية، التي بلغت 46.1 مليار دولار، ونحو ثلاثة أرباع أرباحها، من أمريكا الشمالية.

وتضم قائمة العلامات التجارية التابعة للشركة في الولايات المتحدة مجموعة "ليفي" للضيافة، التي تتولى تقديم خدمات الطعام في ساحات رياضية كبرى، مثل "باركليز سنتر" و"يونايتد سنتر"؛ وفي أبريل الماضي، حوّلت "كومباس" عملة تداول أسهمها من الجنيه الإسترليني إلى الدولار الأمريكي، بهدف جذب المستثمرين العالميين.

ولفتت المصادر المطلعة على خطط الشركة إلى أن عملية نقل إدراج أسهمها ستتطلب موافقة المساهمين، مرجحين ألا تكتمل تلك الخطوة قبل عام 2028، كما أنه في حال إتمام نقل الإدراج الرئيسي، فمن المتوقع أن تحتفظ الشركة بإدراج ثانوي في بورصة لندن للأوراق المالية.

وتُصنَّف "كومباس" ضمن أكبر 20 شركة في مؤشر "فوتسي 100" بقيمة سوقية تبلغ 43 مليار جنيه إسترليني، وتُعد المغادرة أحدث خسارة لأسواق المال العامة في لندن، التي تواجه صعوبات في المنافسة أمام الأسواق الأمريكية، حيث تتوفر سيولة أكبر وتقييمات أعلى للشركات.

كانت شركات أخرى قد نقلت إدراجها الرئيسي من لندن إلى الولايات المتحدة، منها شركة التكنولوجيا المالية "وايز"، ومجموعة "فلاتر"، المالكة لمنصة "فان ديول"، ومجموعة "صن بيلت" لتأجير المعدات، المعروفة سابقاً باسم "أشتيد"؛ كما أكملت شركة "سي آر إتش" الأيرلندية العملاقة لمواد البناء عملية نقل إدراجها من لندن إلى نيويورك هذا العام.

وذكرت الصحيفة أن مثل هذه التحركات فاقمت من حالة الركود التي تشهدها المملكة المتحدة منذ سنوات في مجال الطروحات العامة الأولية، حيث باءت بالفشل محاولات متكررة لإعادة تنشيط عمليات الإدراج في سوق الأسهم.

وكشفت بيانات حديثة من شركة "ديلوجيك" أن لندن تأتي حالياً خلف تركيا وماليزيا من حيث قيمة الطروحات العامة الأولية منذ بداية العام، ما يضع الأسواق العامة في المملكة المتحدة في المرتبة الثانية عشرة عالمياً.

وكانت بورصة لندن تأمل في أن تساهم عمليات إدراج شركات من الأسواق الناشئة في تعزيز أسواق المال البريطانية؛ غير أن هذا المسار شهد تعثراً في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن ألغى الملياردير النيجيري أليكو دانجوتي، أغنى رجل في إفريقيا، خططه لإدراج إمبراطوريته للأسمنت في المملكة المتحدة هذا العام.

في المقابل، بادرت الحكومة البريطانية بطرح سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى إنعاش أسواق المال في لندن التي تعاني تراجعاً في نشاطها؛ وشملت هذه الخطوات إعفاءً من "رسوم الدمغة" للطروحات الجديدة، ومنح خيارات أسهم لأعضاء مجالس الإدارة، وتخفيف متطلبات نسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر، بما يتيح لمؤسسي الشركات الاحتفاظ بحصص أكبر في ملكيتها.

ورأت "فاينانشيال تايمز" أنه برغم محاولات الإصلاح التي بذلتها الحكومة، فإن الأسواق العامة في المملكة المتحدة واجهت تحدياً آخر يتمثل في تزايد عمليات الاستحواذ على الشركات المدرجة في بورصة لندن، حيث انتقلت ملكية كيانات بارزة في البورصة البريطانية، مثل شركة "شرودرز" المتخصصة في إدارة الأصول والثروات وشركة التأمين "بيزلي"، إلى جهات استحواذ أجنبية.