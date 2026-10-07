طقس الأربعاء: أجواء خريفية مائلة للحرارة نهارا وللبرودة ليلا.. وفرص لأمطار متفرقة

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد يصاحبها فرص أمطار خفيفة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

أهم الظواهر الجوية المتوقة اليوم الأربعاء:

وعن الظواهر الجوية فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية وجنوب سيناء ومناطق من حلايب وشلاتين قد تمتد بنسبة ضعيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وتنشط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر و الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار و الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 19

العاصمة الجديدة 31 18

6 أكتوبر 31 18

بنها 30 19

دمنهور 28 19

وادي النطرون 29 18

كفر الشيخ 28 18

بلطيم 27 18

المنصورة 29 19

الزقازيق 29 19

شبين الكوم 28 18

طنطا 28 18

دمياط 26 20

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 30 19

السويس 30 19

العريش 28 17

رفح 27 17

رأس سدر 32 21

نخل 29 15

كاترين 24 12

الطور 31 21

طابا 26 17

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 32 24

الإسكندرية 28 19

العلمين 27 18

مطروح 26 18

السلوم 26 17

سيوة 29 16

رأس غارب 30 23

سفاجا 31 23

مرسى علم 33 24

الشلاتين 34 25

حلايب 31 25

أبو رماد 33 25

مرسى حميرة 35 24

أبرق 35 24

جبل علبة 33 24

رأس حدربة 31 25

الفيوم 31 18

بني سويف 31 18

المنيا 31 17

أسيوط 31 17

سوهاج 32 19

قنا 34 20

الأقصر 36 21

أسوان 37 23

الوادي الجديد 32 20

أبوسمبل 36 23