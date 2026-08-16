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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

من أعلام أهل القرآن وعلم القراءات.. وزير الأوقاف ينعى الشيخ عبد الفتاح مصطفى جعفر

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى وكامل التسليم والرضا، الشيخ عبد الفتاح مصطفى جعفر، أحد تلاميذ الشيخ الفاضلي أبو ليلة، أحد أشهر مشايخ القراءات بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي.

وزير الأوقاف ينعى الشيخ عبد الفتاح مصطفى جعفر

كان الفقيد أحد أعلام أهل القرآن وعلم القراءات، وله إسهام جليل في خدمة كتاب الله تعالى، ونقل علم القراءات، وتعليم الأجيال، فأدى رسالة جليلة في حفظ كتاب الله تعالى وتعليم أحكام تلاوته، وسيظل بركة هذا العطاء والعلم ممدودة في من تعلموا على يديه وانتفعوا بعلمه.

وإذ ينعى وزير الأوقاف الفقيد، فإنه يسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم في خدمة كتاب الله تعالى، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف وزير الأوقاف ينعى الشيخ عبد الفتاح مصطفى جعفر

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