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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أطفال يحرصون على السلام على وزير الأوقاف والمفتي السابق والعلماء في رحاب الحسين

أحباب الله.. أطفال يحرصون على السلام على وزير الأوقاف والمفتي السابق والعلماء في رحاب الحسين
أحباب الله.. أطفال يحرصون على السلام على وزير الأوقاف والمفتي السابق والعلماء في رحاب الحسين
إيمان طلعت

في مشهد إنساني لافت امتزجت فيه الأجواء الروحانية بروح المودة، حرص عدد من الأطفال على التوجه للسلام على وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، وعدد من العلماء، وذلك بالتزامن مع أداء القارئ عبد الله عبد الموجود ابتهال «مولاي إني ببابك» من رحاب مسجد الحسين، ضمن فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي.

وأضفى حضور الأطفال وتفاعلهم مع العلماء أجواءً من البهجة والدفء على فعاليات الملتقى. 

وينعقد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي في نسخته الثامنة بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، استمرارًا لرسالته العلمية والفكرية، وحرصًا من وزارة الأوقاف على نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وتعزيز التواصل العلمي والثقافي.

ويأتي الملتقى انطلاقًا من دور مصر العلمي والحضاري، وحرصها على دعم الحوار بين العلماء والمفكرين من مختلف دول العالم، وتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا الفكرية والدينية، بما يسهم في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتصحيح المفاهيم.

وتحرص وزارة الأوقاف من خلال ملتقى الفكر الإسلامي الدولي على تقديم خطاب ديني مستنير، وتعزيز التواصل بين المؤسسات والعلماء والمفكرين، بما يخدم قضايا الوعي الديني والفكري، ويواكب احتياجات المجتمعات المعاصرة.

أسامة الأزهري الأوقاف مولاي إني ببابك رحاب مسجد الحسين

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