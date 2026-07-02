دعاء في جوف الليل.. أوقات مباركة اغتنمها لقضاء الحوائج

يُعد جوف الليل من أعظم الأوقات التي يستحب فيها الإكثار من الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، لما له من فضل عظيم ومكانة خاصة في الإسلام، إذ تتنزل فيه الرحمات وتُستجاب الدعوات.

ويحرص كثير من المسلمين على اغتنام هذه الساعات المباركة، خاصة في الثلث الأخير من الليل، بالتضرع إلى الله وسؤاله قضاء الحوائج، وطلب المغفرة والرحمة، اقتداءً بسنة النبي، ورجاءً لنيل فضل هذا الوقت الذي جعله الله من مواطن استجابة الدعاء.

دعاء في جوف الليل

ويستحب أن نردد دعاء جوف الليل ونقول ما يلي:

اللهمَّ إنا نعوذ بك من شَتاتِ الأمر، ومسِّ الضر، وضيق الصدر ومن كلِّ ذنبٍ يعقبه الحسرة ويُورث الندامة، ويَرُد الدعاء ويحبس الرزق يا رب العالمين.

اللهَّم إنا نسألك توفيقًا في طرقنا وراحةً في نفوسنا، وتَيسيرًا في أمورنا يا ربَّ العالمين.

اللهمَّ بارِك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذريَّاتنا، وتُبْ علينا إنك أنتَ التواب الرحيم.

اللهمَّ ألِّف بين قلوبِنا، وأصلِح ذاتَ بيننا، واهدِنا سُبل السلام، ونجِّنا من الظلماتِ إلى النور، وجنِّبنا الفواحِشَ ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين.

اللهم اغفر ذنوبنا، وطهِّر قلوبنا وزيِّنها بحلاوة ذِكرك، ولا تقطعنا عنك يا رب العالمين.

اللهم فرِّج همَّنا واشرح صدورنا وأنزل الراحةَ والسكينة على قلوبنا ووفِّقنا إلى ما يرضيك عنَّا يا ربَّ العالمين.

دعاء قيام الليل

اللهمَّ يا حيُّ يا قيوم برحمتك نستغيث نسألك أن تصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين.

اللهم إنَّا نسألك عيشةً هنيةً وميتة سَوِيَّة ومردًّا غير مُخزٍ ولا فاضح يا رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يُستجاب لها يا رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء... ومن كل سوء يا رب العالمين.

دعاء زيادة الرزق

اللهم إني أسألك فرجًا قريبًا، وصبرًا جميلًا ورزقًا واسعًا، والعافية من كلِّ بَلِيَّة وشكر العافية وتمام العافية، وأسألك الغنى عن الناس.

اللهمَّ إنَّا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك، وعوائد إحسانك وجميع سترك. اللهمَّ احرسنا عند الغنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغفلة، وعند الحاجة من الحسرة.

اللهمَّ إنَّا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برِّ والسلامة من كل إثم، اللهمَّ لا تدع لنا ذنبًا إلَّا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته ولا حاجة إلَّا قضيتها يا أرحم الراحمين.

اللهم أَقِلْ عثراتنا واغفرْ زلَّاتنا وكفِّر عنَّا سيئاتنا وتوفَّنا مع الأبرار، يا عزيزُ يا غفَّار برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ أَبعد عني متاعب الدنيا، يا رب بحجم سمائك السابعة أرح قلبي وأسعده، واحفظني يا الله بعينك التي لا تنام.. اللهم امسح على قلبي برحمة منك واجبر خاطري وأرح فكري يا رب.