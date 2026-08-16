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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

7 لاعبين.. لعنة الرباط الصليبي تطارد الأهلي لسنوات

الرباط الصليبي يطارد الأهلي
الرباط الصليبي يطارد الأهلي
كريم ناصر

تلقى النادي الأهلي ضربة جديدة؛ بإصابة المغربي يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي، بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مباراة الأهلي الودية أمام بادالونا الإسباني، وهو ما أكدته الأشعة التي أجراها اللاعب.

وبإصابة “بلعمري”؛ ارتفع عدد لاعبي الأهلي الذين تعرضوا لإصابات في الرباط الصليبي خلال السنوات الـ 6 الأخيرة، إلى 7 لاعبين، وفق القائمة المتداولة، والتي شهدت وجود عدد من عناصر الفريق الأول وقطاع الناشئين.

أكرم توفيق

وتبدأ القائمة بـ أكرم توفيق، الذي تعرض لإصابة بالرباط الصليبي مع منتخب مصر عام 2022، قبل أن تتجدد إصابته خلال فترة الإعداد مع الأهلي في العام نفسه.

كريم فؤاد وشادي رضوان

وفي عام 2023، تعرض كريم فؤاد لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة بيراميدز، قبل أن تتجدد معاناته بإصابة جديدة في مباراة سموحة عام 2024. كما شهد عام 2023 إصابة شادي رضوان بالرباط الصليبي.

عمر سيد معوض ومحمد عبد الفتاح

وفي 2024، انضم عمر سيد معوض ومحمد عبد الفتاح «تاحا» إلى قائمة المصابين، لتستمر الإصابات في الظهور داخل قطاع الناشئين والفريق الأول.

إبراهيم الأسيوطي

ومع بداية عام 2026، تعرض إبراهيم الأسيوطي، لاعب الأهلي الشاب مواليد 2005، لقطع جزئي في الرباط الصليبي، وفق ما أعلنه النادي بشأن إصابته.

يوسف بلعمري

جاءت إصابة يوسف بلعمري في أغسطس 2026 لتعيد ملف الرباط الصليبي إلى الواجهة داخل القلعة الحمراء خاصة مع تكرار الإصابات في السنوات الأخيرة.

الاهلي الرباط الصليبي اصابات الاهلي

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