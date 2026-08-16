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براد كوبر: طاقم «أبراهام لينكولن» مستعدون نفسيا وقادرون على الصمود
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

براد كوبر: طاقم «أبراهام لينكولن» مستعدون نفسيا وقادرون على الصمود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أشاد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بطاقم حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»، مؤكدًا أن الحاملة تسجل حاليًا من بين أدنى معدلات الحالات المرتبطة بالصحة النفسية مقارنة بحاملات الطائرات الأمريكية العاملة.

وقال كوبر، عقب زيارته الحاملة، إن ما شاهده من روح الزمالة والعمل الجماعي والقدرة على الصمود بين أفراد الطاقم كان «ملهمًا»، معربًا عن فخره بأدائهم.

وأوضح أن الخدمة في البحر لفترات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن أفراد البحرية يتعاملون مع الضغوط بطرق مختلفة، وأن صعوبات الخدمة لا تعني أن كل شيء مثالي.

وشدد قائد القيادة المركزية الأمريكية على أهمية التعامل مع الصحة النفسية باعتبارها جزءًا أساسيًا من صحة الفرد، إلى جانب الصحة الجسدية والروحية، مشيدًا بقيادة حاملة «أبراهام لينكولن» لإعطاء أولوية للصحة النفسية ورفع مستوى قدرة الطاقم على الصمود.

ووجّه كوبر رسالة إلى أفراد البحرية ومشاة البحرية على متن الحاملة، حاثًا إياهم على مواصلة العمل الجاد، ومتمنيًا لهم رحلة آمنة وعودة سالمة إلى الوطن.

تتجه حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" إلى الشرق الأوسط لإغاثة "يو إس إس أبراهام لينكولن" بعد انتشار طويل تجاوز 260 يوماً في البحر بسبب التوتر مع إيران.

إرهاق واستنزاف على متن الحاملة

وذكرت عائلات البحارة، وفقا لتقرير مجلة “نيوزويك” الأمريكية، عن تعرض أبنائهم لإرهاق شديد وانهيار معنويات ومخاوف من إيذاء النفس، إلى جانب نقص في مستلزمات النظافة وأعطال في السباكة.

ودفع حجم الأزمة، السيناتور “ريتشارد بلومنتال” إلى مطالبة البنتاجون بتوضيح آليات تقييم "الإرهاق والصحة النفسية وجاهزية الطاقم".

وصفة هيجسيث: فحص هرموني 

في إطار برنامج "تحسين أداء المقاتل" الذي أطلقه مطلع العام، حدد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث 15 أغسطس موعداً نهائياً لإقرار فحص إلزامي لمستوى هرمون التستوستيرون “الذكورة” لمنتسبي الجيش.

ويروج البرنامج لاستخدام "تحليلات البيانات والأجهزة القابلة للارتداء" لمعاملة الجنود كـ "أصول عسكرية" تتطلب صيانة وتحسيناً مستمراً؛ بهدف "تسريع الجاهزية والتفوق".

الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية طاقم حاملة الطائرات الصحة النفسية

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