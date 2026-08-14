بعد محاولات الانتحار المتكررة ..الجيش الأمريكي يسحب حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"

أفادت تقارير أمريكية بأن الجيش الأمريكي يعتزم سحب حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" من مهمتها الحالية، على أن تحل محلها "يو إس إس جورج واشنطن" ضمن خطة انتشار عسكري مقررة في الشرق الأوسط.

وبحسب مسؤولين أمريكيين ؛ فإن ذلك يأتي ضمن سياسة التبديل بالتزامن مع تصاعد التساؤلات حول الأوضاع المعيشية لطاقم "لينكولن"، بعد أشهر طويلة من الخدمة في ظل الحرب مع إيران.

وأثارت ظروف الإقامة والعمل على متن الحاملة مخاوف لدى عدد من المشرّعين الأمريكيين، خصوصاً مع دخول انتشارها العسكري شهره التاسع.

كما تشير تقارير إلى معاناة الطاقم من نقص في الأغذية وبعض الاحتياجات الشخصية، إلى جانب أعطال ومشكلات في شبكات الصرف الصحي.



وكان مسؤول أمريكي، في في وقت لاحق كشف أن أحد الأشخاص سقط في البحر من على متن "لينكولن" مطلع أغسطس قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من انتشاله سريعاً.