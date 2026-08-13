ديمقراطيون بمجلس الشيوخ يطالبون بتوضيحات بشأن أوضاع متدهورة على متن أبراهام لينكولن

طالب أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، وزارة الدفاع بتقديم إيضاحات بشأن الأوضاع على متن حاملة الطائرات (أبراهام لينكولن)، في أعقاب تقارير تحدثت عن نقص في الغذاء ومشكلات في أنظمة السباكة وأزمات تتعلق بالصحة النفسية خلال أطول مهمة انتشار للحاملة.

وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، في رسالة إلى وزير الدفاع بيت هيجسيث والقائم بأعمال وزير البحرية هانج كاو، إن الحاملة أمضت أكثر من 250 يومًا في مهمة انتشار، من بينها أكثر من 200 يوم متواصلة في البحر، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا.

وذكرت شبكة CBS أن بلومنتال أعرب عن قلقه إزاء ما وصفه بتقارير واسعة النطاق عن نقص الإمدادات الأساسية، وتلوث المياه، ومشكلات في السباكة، وتدهور الصحة النفسية، ومخاوف تتعلق بسلامة سطح الحاملة، وغيرها من المشكلات.

في المقابل، قال مسؤول في البحرية الأمريكية إن الحاملة (أبراهام لينكولن) تعمل في بيئة شديدة التوتر، حيث تعطلت مراكز الإمداد التقليدية في الشرق الأوسط بسبب العمليات القتالية، موضحًا أن قيادة الحاملة أعطت الأولوية للإمدادات الضرورية للمهمة، بدءًا بالغذاء ثم مستلزمات النظافة، مؤكدًا توافر مياه نظيفة وتكييف هواء يعمل ووجبات غذائية مناسبة على متنها.

وغادرت الحاملة سان دييجو في 21 نوفمبر الماضي في مهمة بمنطقة بحر الصين الجنوبي، قبل إعادة توجيهها إلى الشرق الأوسط، وذلك قبيل بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.

وأفادت تقارير بأن أفرادًا من أسر نحو 5 آلاف من البحارة ومشاة البحرية الموجودين على متن الحاملة اشتبكوا لفظيًا مع قيادات البحرية خلال اجتماعين عقدا مؤخرًا، بسبب الظروف الصعبة، بما في ذلك نقص الغذاء، مطالبين بتحديد موعد عودة ذويهم إلى الولايات المتحدة.

كما تحدثت بعض الأسر عن مشكلات خطيرة تتعلق بالصحة النفسية ومحاولات انتحار على متن الحاملة. وقال السيناتور الديمقراطي روبن جاليجو إن البحرية "يجب أن تسمح لوفد من الكونجرس من الحزبين" بزيارة الحاملة لإجراء تحقيق رقابي في هذه الأوضاع.

وفي المقابل، نفى مسؤول البحرية رصد زيادة في حالات التفكير في الانتحار أو محاولات الانتحار على متن الحاملة، وفق المعلومات المتاحة للقيادة، مشيرًا إلى توفير شبكة شاملة من خدمات الدعم النفسي، تشمل مستشارين للتكيف مع ظروف الانتشار، وقساوسة، وخدمات دعم الأسر، ومتخصصين طبيين.