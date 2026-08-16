حماس تعلن موافقتها على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» موافقتها على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، والتي قدمها منسق مجلس السلام نيكولاي ميلادنوف والوسطاء.

وأشارت الحركة، في بيان لها، إلى أن هذه الموافقة، تأتي انطلاقًا من مصالح الشعب الفلسطيني، والحرص على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وتأمين الإغاثة العاجلة والدائمة، وبدء عمل اللجنة الإدارية، وإعادة الإعمار، وباقي الاستحقاقات المتفق عليها.

وقالت الحركة في البيان: «التزمت حركة حماس والمقاومة في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في مرحلته الأولى الذي تم في شرم الشيخ، بدءًا من عملية تبادل الأسرى والجثامين ووقف العمليات العسكرية، في وقت لم يلتزم الاحتلال بتطبيق هذه المرحلة، ويعمد إلى التصعيد العسكري ميدانيًا وتعميق الكارثة الإنسانية، بل أعلن رفض خارطة الطريق بشكل صريح».

وأضافت: في ضوء التزام الحركة، فقد دعا الوسطاء ومجلس السلام إلى القيام بمسؤولياتهم، وإلزام الاحتلال بتطبيق كل التزاماته في المرحلة الأولى، وإنهاء كل اﻻنتهاكات، ووقف أعمال القتل والتوغل، والموافقة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، والشروع في وضع الجدول الزمني للتنفيذ.

كما ثمنت الحركة، دور الرئيس ترامب في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ، والوصول إلى خارطة الطريق للمرحلة الثانية.

كما عبّرت عن أملها في مواصلة ترامب لجهوده من أجل إنهاء الألم والمعاناة الشعب الفلسطيني والأمن والاستقرار للمنطقة باعتباره هدفا أسمى يسعى الجميع إليه.