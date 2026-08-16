الكويت تدين رفض الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، عن إدانة دولة الكويت لرفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لخريطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة، والتي أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803، وكذلك رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكدت الخارجية الكويتية أن هذه المواقف تشكل رفضا صريحا للمضي قدما في تنفيذ الخطة الشاملة، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم، بما فيها تلك الجهود التي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومجلس السلام، وكافة الأطراف المعنية.
وشددت وزارة الخارجية الكويتية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته، وإلزام سلطات الاحتلال بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخريطة الطريق التابعة لها، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما.
وأكدت الوزارة الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير، وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي، والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.