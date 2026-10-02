العثور على شخص من ذوى الهمم بعد ترك منزله بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة القائمة على النشر لتغيب نجلها "من ذوى الهمم" عقب خروجه من مسكنهما بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الأهرام من القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتغيب نجلها (من ذوى الهمم "سن 13") منذ تاريخ 24/ سبتمبر المنقضى عقب خروجه من مسكنهما الكائن بدائرة القسم.

أمكن تحديد مكان تواجد المتغيب بنطاق محافظة القاهرة، وبسؤاله أقر بتركه المنزل بمحض إرادته إثر حدوث مشادة كلامية بينه ووالدته، ونفى تعرضه لأى مكروه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتسليم المتغيب لوالدته وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايته .