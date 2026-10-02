برلماني يطالب بتحالف صناعي عربي لتوطين التكنولوجيا وكسر هيمنة الواردات

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن المرحلة الراهنة تفرض على الدول العربية الانتقال بالتعاون الاقتصادي من إطار التبادل التجاري التقليدي إلى شراكة صناعية متكاملة تقوم على تقسيم سلاسل الإنتاج والقيمة بين الدول العربية، بما يسمح لكل دولة بتوظيف مزاياها النسبية في منظومة إنتاج عربية واحدة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.



وقال " أباظة " فى تصريحات له : إن العالم يتجه بصورة متسارعة إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد والإنتاج، وهو ما يفرض على الدول العربية بناء شبكات إنتاج إقليمية أكثر ترابطًا، خاصة أن المنطقة تمتلك موارد طبيعية وطاقة وأسواقًا وموقعًا جغرافيًا وقدرات صناعية متنوعة يمكن دمجها لتحقيق قيمة مضافة أكبر. وتؤكد التجارب الدولية أن التكامل الصناعي يساعد على توسيع الأسواق، وخفض التكاليف، وتبادل التكنولوجيا والخبرات، وتعزيز القدرة التنافسية.

4 آليات عملية لتحقيق التكامل الصناعي العربي



وطرح النائب أحمد فؤاد أباظة 4 آليات عملية لتحقيق التكامل الصناعي العربي وهى :

أولاً: إعداد خريطة عربية متكاملة للسلع والصناعات وسلاسل الإنتاج، تحدد ما تتميز به كل دولة من خامات ومدخلات وصناعات ومهارات، وربط هذه المزايا في مشروعات إنتاجية مشتركة.

ثانياً: إطلاق تحالفات صناعية عربية في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والسيارات ومكوناتها والطاقة المتجددة والتعدين والبتروكيماويات، بحيث تتوزع مراحل الإنتاج بين أكثر من دولة عربية.

ثالثاً: إنشاء منصة عربية موحدة لربط المصانع والمستثمرين والموردين، وإتاحة بيانات الفرص الاستثمارية والطاقة الإنتاجية والاحتياجات من مستلزمات الإنتاج، بما يسهل إقامة شراكات بين القطاع الخاص العربي.

رابعاً: توحيد أو تقارب المواصفات والمعايير الصناعية وإجراءات الاعتماد والجمارك، مع تطوير ممرات لوجستية عربية تضمن سرعة انتقال المكونات والسلع بين الدول المشاركة في سلاسل الإنتاج.



وأوضح " أباظة " أن تنفيذ هذه الرؤية سيحقق مكاسب واسعة، أبرزها زيادة التجارة البينية العربية، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات من خارج المنطقة، وجذب استثمارات صناعية جديدة، وخلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، وزيادة القيمة المضافة للموارد العربية، ورفع القدرة التصديرية للمنتجات العربية مشدداً على أن التكامل الصناعي العربي يمكن أن يتحول إلى منصة حقيقية لدعم الأمن الغذائي والدوائي والصناعي، وتعزيز قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية

وأكد أن المطلوب هو الانتقال من شعار «التكامل العربي» إلى مشروعات إنتاجية عربية مشتركة تحمل علامة عربية وتنافس عالميًا