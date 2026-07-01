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دعاء النصف الأخير من شهر المحرم 1448.. أدعية مستحبة للرزق وتفريج الكرب
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء النصف الأخير من شهر المحرم 1448.. أدعية مستحبة للرزق وتفريج الكرب

دعاء النصف الأخير من شهر المحرم 1448
دعاء النصف الأخير من شهر المحرم 1448
أحمد سعيد

يبحث كثيرون بداية النصف الأخير من شهر المحرم 1448 عن أفضل دعاء النصف الأخير من شهر المحرم، لما يحمله هذا الشهر المبارك من فضل عظيم ومكانة خاصة، فهو أول شهور السنة الهجرية وأحد الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى، حيث عدد كبير من الناس على الإكثار من الدعاء في شهر المحرم، سائلين الله الرزق والبركة، وقضاء الحوائج، وتفريج الهموم في هذه الأيام المباركة وإليكم في السطور التالية أفضل الأدعية.

دعاء النصف الأخير من شهر المحرم

اللهم إني أسألك في هذا الوقت المبارك أن تقضي حاجتي، وتيسر أمري، وتشرح صدري، وتفرج همي، وتكشف كربي، وتفتح لي أبواب الخير والرزق والبركة، إنك على كل شيء قدير.

اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واقض عني ديني، ويسر لي أمري، وحقق لي ما أتمنى إن كان فيه خير لي في ديني ودنياي وآخرتي.

أدعية تفريج الهم والكرب في النصف الأخير من شهر المحرم

  • اللهم ارزقنا رزقًا حلالًا طيبًا واسعًا مباركًا فيه.
  • اللهم افتح لنا أبواب الخير والبركة والنجاح.
  • اللهم اجعل هذا العام بداية لكل خير ونهاية لكل هم.
  • اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا.

دعاء التوبة والاستغفار في شهر الله المحرم

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب، آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. دعاء تسهيل أمر اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

ربي ادخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً. بسم الله الفتاح، اللهم ارزقني فلاحًا في الدنيا ووفقني في أمور دنياي، وارزقني جنتك في الآخرة.. اللهم آمين يا رب العالمين. 

اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علم الأولياء والصالحين. 

اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريب غير بعيد، ويا شاهد غير غائب، ويا غالب غير مغلوب، صلِ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك، النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ “دعاء ذي النون” اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ وحدَك لا شريكَ لك، المنّانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنة، وأعوذُ بك من النارِ.

اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجًا، وأحفَظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقًا، وأعظمهم بركةً، وقدّر لي ولدًا طيّبًا، تجعل له خلقًا صالحًا في حياتي ومماتي.

اللهمّ يا مسخّر القويّ للضّعيف، ومسخّر الشّياطين، والجنّ، والرّيح، لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّّ سخّر لي زوجًا يخافك يا ربّ العالمين بحولك، وقوّتك، وعزّتك، وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان، يا منّان، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السّماوات والأرض، يا حيّ يا قيّوم.

دعاء النصف الأخير من شهر المحرم مكتوب

من الأدعية المستجابة لجلب الرزق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والشكر الدائم على النعمة وكثرة الاستغفار ومن أدعية جلب الرزق قول: 

اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

اللّهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. 

اللّهم لك الحمد ولك الشّكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. 

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم ارزقنا رزقا حلالًا طيبًا مباركًا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله لراغبون.

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

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