الولايات المتحدة تقدم حزمة مساعدات جديدة للمتضررين من الزلزال في كولومبيا بـ11 مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية إلى كولومبيا بقيمة 11 مليون دولار، وذلك في إطار جهود الإدارة الأمريكية لإنقاذ الأرواح في أعقاب الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.4 درجة وضرب كولومبيا في 10 أغسطس.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إلى أنه بذلك وصل إجمالي المساعدات الأمريكية المقدمة في أعقاب الزلزال إلى 26.5 مليون دولار.
وأوضحت أنها تواصل، بالتنسيق مع الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريلا، والحكومة الكولومبية ، تقييم الاحتياجات المتعلقة بالزلزال والاستجابة لها.
وتقدم الوزارة مساعدات إنسانية لوكولومبيا في الغذاء والصحة والحماية والمأوى، بالإضافة إلى إجراء تقييمات هيكلية لما بعد الزلزال، وذلك من خلال شركاء موثوق بهم، من بينهم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي.
وتستفيد الوزارة من دعم القيادة الجنوبية الأمريكية التابعة لوزارة الحرب الأمريكية لنقل الإمدادات الإغاثية من مستودع وزارة الخارجية في ميامي إلى كولومبيا، ومن المقرر أن تغادر أولى الرحلات الجوية المخطط لها اليوم قاعدة "هومستيد" الجوية في مقاطعة ميامي-ديد بولاية فلوريدا، حاملة مستلزمات الإيواء والمياه والنظافة الشخصية، وعند وصولها إلى كولومبيا ستتسلم المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي الإمدادات، وسيشرفان على توزيعها على الكولومبيين المتضررين من الزلزال.