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ممدوح جبر: القاهرة الضامن الأساسي لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ممدوح جبر: القاهرة الضامن الأساسي لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة غزة

قمة السلام
قمة السلام
محمود محسن

قال ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية الأسبق، إن زيارة جاريد كوشنر إلى مصر لها أهمية في البعد التقييمي والتوقيتي والترتيبي، فمن ناحية، فإن لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقاءه واجتماعه مع خليل الحية؛ يعطي حقيقة بأن القاهرة هي  الضامن الأساسي لتطبيق المرحلة الثانية من خطة غزة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الخطة، التي رفضها نتنياهو الآن بعد قبول حماس بها؛ تمثل علامة خطيرة بشأن ما يريده نتنياهو في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن البيان الوزاري الصادر عن الدول العربية والإسلامية، والنقاط الست التي طُرحت في لقاء الرئيس السيسي مع كوشنر، لها أهمية كبيرة، ولا سيما فيما يتعلق بموضوع تسليم السلاح، خطوة مقابل خطوة، ومنطقة مقابل منطقة، ووصول اللجنة الوطنية إلى غزة، ووجود قوات دولية في القطاع.

ولفت إلى أن انتقال الشرطة الفلسطينية سيتم من خلال تدريبها في مصر وبعض الدول العربية، إلى جانب ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، كل هذه النقاط، بحاجة إلى ترجمتها إلى واقع فعلي على الأرض.

ممدوح جبر: ما فعله نتنياهو مرفوض تمامًا من ترامب

وأكد أن ما قام به نتنياهو تجاه موضوع غزة مرفوض تمامًا من ترامب، والدليل على ذلك وجود كوشنر في المنطقة الآن، وخصوصًا وجوده في القاهرة ومتابعته لهذا الملف.

ممدوح جبر وزير الخارجية الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة نتنياهو

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