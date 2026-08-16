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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاصيل جديدة بشأن سنة الامتياز لطلاب كليات الطب البيطري

الطب البيطري
الطب البيطري
اخبار التوك شو

أكد الدكتور أحمد البنداري، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، تفاصيل جديدة بشأن سنة الامتياز لطلاب كليات الطب البيطري، موضحًا أن الصياغة الحالية للقانون تنص على أن مدة الدراسة 6 سنوات، من بينها سنة تدريبية.

وأوضح أن جميع المهن الطبية كانت تعتمد نظام 5 سنوات دراسية، يعقبها عام للامتياز، لكن القانون الصادر عام 2021 نص على اعتبار سنة الامتياز سنة دراسية، مع إلزام الطلاب بسداد رسوم عنها.

وأضاف وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه حتى هذه اللحظة لم يتم حل أزمة سنة الامتياز، وكذلك لم تُحسم مشكلة سداد الرسوم المفروضة على هذه السنة.

الحل في تعديل تشريعي

ولفت إلى أن الحل في هذه الأزمة يتمثل في إجراء تعديل تشريعي، لأن القانون ينص على أن مدة الدراسة 6 سنوات، مشيرًا إلى أن أزمة مشابهة حدثت في كليات الصيدلة، لكن تم إجراء تعديل تشريعي، واحتُسبت السنة الأخيرة سنة امتياز، يحصل خلالها الطالب على أجر بدلًا من سداد رسوم.

وأشار إلى أن الصيادلة حصلوا على مستحقات فترة التدريب بأثر رجعي، مؤكدًا أن الجميع يتمنى حل أزمة طلاب الطب البيطري وإجراء تعديل على الصياغة القانونية.

الطب البيطري سنة الامتياز النقابة العامة للأطباء البيطريين

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