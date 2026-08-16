قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوشنر يصل إسرائيل للقاء نتنياهو ودفع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة غزة
بالأسماء.. عموتة يحدد ملامح قائمة الأهلي في الموسم الجديد
الكشف عن المدرب الجديد لمنتخب اسكتلندا
بعد أزمة لينكولن.. كوبر: الخدمة ‌في البحر لفترات طويلة تنطوي على تحديات فريدة وقاسية
انهيار منزل مكون من 3 طوابق بالإسكندرية
تحركات قطرية لتهدئة التوتر.. آل ثاني يبحث تطورات الشرق الأوسط مع وزراء خارجية المنطقة
عقب لقاء كوشنر في مصر.. حماس تطالب «مجلس السلام» بالضغط على إسرائيل لاعتماد وثيقتها بشأن غزة
في أول ظهور لها.. فتاة أرابيلا تكشف تفاصيل اللحظات الحاسمة لمساعدة مصابي الانفجار
سعر اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الأحد
مفاجأة في الطقس غدًا.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة على هذه المناطق
برشلونة يحسم صفقة ضم رودري من مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو
قبل الشراء غدا.. انخفاضات مفاجئة في أسعار الأرز والمكرونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت تدين رفض الاحتلال استكمال تنفيذ خطة ترامب لإنهاء النزاع في غزة

الكويت
الكويت
محمود نوفل

عبّرت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة دولة الكويت للرفض المعلن لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، لخارطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803، وكذلك رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية.

وشددت الوزارة في بيان لها ، على أن هذه المواقف تشكل رفضاً صريحاً للمضي قدماً في تنفيذ الخطة الشاملة، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم، بما فيها تلك الجهود التي تبذلها كل من دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومجلس السلام، وكافة الأطراف المعنية.

كما أكدت الوزارة ، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وإلزام سلطات الاحتلال بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما.

وختمت الوزارة بيانها : يجب التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير، وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي، والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 

الكويت وزارة الخارجية الكويتية ترامب غزة مجلس الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

حارس صلاح

بسبب الجماهير.. طرابزون سبور يتخذ قرار جديدا بشأن محمد صلاح.. ماذا حدث؟

للمصريين.. 6 دول تقدم أموالا وحوافز للراغبين في الهجرة 2026

للمصريين.. 6 دول تقدم أموالا وحوافز للراغبين في الهجرة 2026.. اعرف المطلوب

الأهلي

مقابل مالي كبير.. نجم الأهلي يطلب الرحيل والانتقال إلى الشباب السعودي

الإيجار القديم

من سبتمبر.. زيادة 15% على الإيجار القديم وهذه حالات الإخلاء المبكر

توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

بعدما توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

ترشيحاتنا

جولات محافظ بورسعيد التفقدية

محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة مجمع المدارس بمدينة بورفؤاد

تطوير شامل لـ8 عمارات بمنطقة منخفض التكاليف ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة منخفض التكاليف

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي ( الجامعة و 15 سبتمبر) بمدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع الجامعة وإنشاء ساحة انتظار

بالصور

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

صور خاصة قبل انطلاق عرض مسلسل بنج كلي.. الليلة

مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

فيديو

مصر مصر بعد كثرة الزلازل

منذ بداية أغسطس.. 7 زلازل تهز العالم| هل تبعث الأرض برسالة خاصة؟ وما موقف مصر

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد