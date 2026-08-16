الكويت تدين رفض الاحتلال استكمال تنفيذ خطة ترامب لإنهاء النزاع في غزة

عبّرت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة دولة الكويت للرفض المعلن لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، لخارطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803، وكذلك رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية.

وشددت الوزارة في بيان لها ، على أن هذه المواقف تشكل رفضاً صريحاً للمضي قدماً في تنفيذ الخطة الشاملة، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم، بما فيها تلك الجهود التي تبذلها كل من دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومجلس السلام، وكافة الأطراف المعنية.

كما أكدت الوزارة ، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وإلزام سلطات الاحتلال بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما.

وختمت الوزارة بيانها : يجب التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير، وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي، والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.