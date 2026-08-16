السفير محمد حجازي: لقاء السيسي وكوشنر يعكس تحركًا مصريًا رفيع المستوى بشأن غزة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة مع جاريد كوشنر في العلمين يمثل لقاءً رفيع المستوى، خاصة أن كوشنر سبق أن زار تل أبيب قبل وصوله إلى مصر.

وأوضح السفير محمد حجازي، خلال مداخلة ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن لقاء كوشنر في العلمين تزامن مع لقاء رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد بوفد من حركة حماس، مؤكدًا أن التحركات المصرية تأتي في إطار جهود متواصلة للتعامل مع التطورات المتعلقة بقطاع غزة وخطة السلام.

وأشار إلى أن المشهد الحالي يشهد تحركًا لدبلوماسية القمة في مواجهة ما وصفه بالمماطلة الإسرائيلية في تطبيق خطة السلام وبنود خطة الطريق التي وضعها السفير ميلادينوف، والتي تترجم على الأرض خطة الرئيس الأمريكي التي اعتمدت في قمة شرم الشيخ ووردت في قرار مجلس الأمن.

وقال: "إذن نحن أمام مشهد تتحرك فيه دبلوماسية القمة في التعامل مع الوضع غير الإنساني وغير الأخلاقي، الذي تمارسه إسرائيل وليس فقط تعطيل خطة الرئيس الأمريكي".