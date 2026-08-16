قتيلان وإجلاء المئات بعد اندلاع حريقين في جزيرة يونانية

أعلنت إدارة الإطفاء اليونانية، اليوم الأحد، مقتل شخصين وإجلاء مئات المصطافين بشكل عاجل؛ بعد اندلاع حريقين في جزيرة سالاميس، القريبة من العاصمة أثينا خلال أقل من نصف ساعة.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء، إن فرق الإنقاذ «انتشلت جثتين» من منطقة شاطئ بيرستيريا جنوب سالاميس، فيما تمكنت السلطات من السيطرة على حريق آخر اندلع في جزيرة سكيروس في بحر إيجه.

ونقلت قناة «فرانس 24»، عن فاسيليس فاثراكوجيانيس، مدير الاتصالات في إدارة الإطفاء، قوله: إن حريقين منفصلين اندلعا في بيرستيريا وبالقرب من سيلينيا، وهما من الشواطئ المعروفة في جنوب وشرق الجزيرة، بفارق 20 دقيقة فقط.

وأصدرت وزارة الحماية المدنية 4 أوامر إخلاء متتالية، بينما كان مئات المصطافين يقضون يومهم على الشاطئ في الجزيرة الواقعة على مسافة قصيرة بالقارب من أثينا.

وتأتي الحرائق في اليونان، وسط موجة من حرائق الغابات التي تضرب مناطق عدة في أوروبا، مدفوعة بظروف الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهي عوامل يقول العلماء إنها تتفاقم بفعل تغير المناخ.