خبير نُظم صحية: جاهزون لتطبيق الروشتة الإلكترونية في مصر خلال 30 يومًا

أكد الدكتور أحمد صفوت، الخبير في النظم الصحية الرقمية، أن تطبيق منظومة «الروشتة الإلكترونية» في مصر أصبح جاهزاً للتنفيذ على أرض الواقع، مشيراً إلى إمكانية بدء التطبيق على المستوى الوطني خلال 30 يوماً فقط من صدور قرار الإلزام من وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية.

وأوضح، خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة «الشمس»، أن اختزال مفهوم الروشتة الإلكترونية في مجرد تحسين خط الطبيب يمثل فهماً محدوداً لدورها، مؤكداً أنها في الأساس «طبقة أمان متكاملة» تستهدف حماية المريض والطبيب والصيدلي، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على الرقابة على سوق الدواء.

وأكد أن المنظومة تستطيع مراجعة الجرعات الدوائية آلياً وفقاً لبيانات المريض، بما في ذلك العمر والوزن، إلى جانب رصد التداخلات الدوائية الخطرة، فضلاً عن الارتباط بمنظومة التتبع الدوائي التابعة لهيئة الدواء المصرية، بما يعزز القدرة على التحقق من مصدر الدواء والحد من تداول المستحضرات المغشوشة.

وردا على المخاوف المتعلقة بعدم جاهزية البنية التحتية أو ارتفاع تكلفة تطبيق المنظومة، نفى صفوت هذه المخاوف، موضحاً أن النظام يعتمد على ما وصفه بـ«رشاقة التنفيذ»، ولا يحتاج إلى استثمارات ضخمة في أجهزة جديدة.

وأشار إلى إمكانية استخدام المنظومة من خلال الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر العادية، بينما تقتصر التكلفة الأساسية على رسوم استخراج «التوقيع الإلكتروني» الوطني، وفقاً لما طرحه خلال اللقاء.