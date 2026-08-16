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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سارة عيد: مسابقة موازنة المواطن تهدف لتمكين الشباب من المشاركة في صنع القرار

سارة عيد: مسابقة موازنة المواطن تهدف لتمكين الشباب من المشاركة في صنع القرار
سارة عيد: مسابقة موازنة المواطن تهدف لتمكين الشباب من المشاركة في صنع القرار
شيماء جمال

أعلنت سارة عيد، مستشارة وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، عن إطلاق مسابقة "الأفكار الإبداعية في موازنة المواطن" المخصصة لشباب الجامعات للعام المالي الجديد، وذلك تحت شعار "من حقك تعرف.. من حقك تشارك". 

وأوضحت عيد ، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" أن الوزارة تحرص منذ أكثر من 12 عاماً على إصدار تقارير مبسطة للموازنة العامة تهدف لشرح الموارد والمصروفات والأولويات القومية للمواطنين بشكل ميسر.


وأشارت عيد ، إلى أن فكرة المسابقة تنبع من الرغبة في إشراك الشباب في الرؤية المالية للدولة، من خلال تحفيزهم على تقديم طرق وأفكار مبتكرة لشرح "موازنة المواطن" لأقرانهم من الشباب.

وأكدت أن الهدف هو أن يكون الصوت "من الشباب إلى الشباب"، مما يساهم في تحويل الأرقام والبيانات المعقدة إلى معلومات مفهومة تتعلق بحياتهم اليومية واحتياجات محافظاتهم في قطاعات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

واستعرضت مستشارة وزير المالية نماذج ناجحة للمشاركة المجتمعية، مشيرة إلى تجربة محافظة بني سويف حيث قام الشباب برصد الفجوات في عدد من المستشفيات وتقديم خطة حلول وافق عليها المحافظ وتم البدء في تنفيذها بالفعل.

وأكدت عيد ، أن هذا النوع من التفاعل يعزز من مصداقية الدولة لدى المواطن، حيث يشعر الشاب أن صوته مسموع وأن أفكاره تترجم إلى مشروعات ملموسة تخدم مجتمعه المحلي.

وكشفت سارة عيد ، عن خطة الوزارة لتوسيع دائرة المشاركة من خلال "نادي المواطنة الفعالة" بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية والصحة والتعليم. 

وأوضحت أن عملية اختيار الشباب تتم وفق معايير دقيقة بالتعاون مع المحافظين ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة والأكاديميين، حيث يتم تقديم تدريبات مكثفة للشباب (أونلاين وفي المحافظات) لتأهيلهم للمشاركة في نموذج "الموازنة التشاركية" والعمل جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق أقصى كفاءة في الإنفاق العام.

سارة عيد موازنة المواطن مسابقة موازنة المواطن الأفكار الإبداعية شباب الجامعات

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