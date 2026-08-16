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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس جامعة بدر بأسيوط: 12 كلية و47 برنامجًا وفرص متعددة أمام الطلاب

جامعة بدر بأسيوط
جامعة بدر بأسيوط
شيماء جمال

قال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر بأسيوط، إن الجامعة تضم نحو 12 كلية، وتقدم حوالي 47 برنامجًا لمرحلة البكالوريوس، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تضم كلية للطب، وبالتالي ستلتزم بالحد الأدنى نفسه المطبق في العام الماضي.

وأوضح رئيس جامعة بدر بأسيوط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة الحياة: "جامعة بدر بأسيوط، فيها 12 كلية تقريباً، بتقدم حوالي 47 برنامجا لمرحلة البكالوريوس. معنديش كلية طب طبعاً، فبالتالي نفس الحد الأدنى بتاع العام الماضي اللي أخدت عليه هاخد عليه".

وأكد الدكتور مصطفى كمال أن جميع كليات جامعة بدر بأسيوط ستلتزم بالأعداد الأساسية المقررة من وزارة التعليم العالي في مختلف البرامج، دون زيادة في أعداد الطلاب المقبولين.

وقال: "جميع الكليات هتاخد الحصة الأساسية المقررة من الوزارة في جميع برامجها، الحصة الأساسية، وليس هناك أي زيادات".

وشرح أن المقصود بالحصة الأساسية هو العدد الذي تحدده الجهات المختصة باعتباره الطاقة الاستيعابية للكلية، موضحًا أنه إذا تم تحديد قدرة كلية ما على استيعاب 500 طالب، فلا يمكن للجامعة تجاوز هذا العدد.

وقال: "الـ500 دي تسمى الحصة الأساسية، أنا مش هقدر آخد السنة دي أعلى من الحصة الأساسية، أنا أو غيري في الجامعات الخاصة والأهلية، مانقدرش ناخد أعلى من الحصة الأساسية في جميع البرامج المقررة عندنا".

وأكد الدكتور مصطفى كمال أن الطلاب الذين لن يجدوا فرصة في بعض الكليات رغم انطباق شروط القبول عليهم لديهم بدائل متعددة، في ظل زيادة عدد الجامعات الخاصة وظهور فرص جديدة للتعليم الجامعي.

وتابع: "بالتأكيد المنافذ كتير، يعني حضرتك عارفة إن عدد الجامعات الخاصة زاد، في فرص".

وأشار إلى أن العام الدراسي الحالي يشهد وجود 12 جامعة تكنولوجية، إلى جانب إتاحة عدد من الكليات لأول مرة، وهو ما يوفر عددًا أكبر من المقاعد والفرص التعليمية أمام الطلاب.

واختتم: "في 12 جامعة تكنولوجية السنة دي، في عدد من الكليات لأول مرة، فالمتاح عدد المقاعد المتاحة كتير يا فندم".

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