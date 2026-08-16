جامعة بدر بأسيوط: ثبات الحدود الدنيا بالجامعات الخاصة والأهلية باستثناء الطب

قال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر بأسيوط، إن اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية انتهى بالإعلان عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات والبرامج المختلفة، موضحًا أن الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية سيكون نفس الحد الأدنى للعام الماضي، باستثناء كلية الطب.

وأوضح رئيس جامعة بدر بأسيوط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة الحياة، أن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب في الجامعات الأهلية ارتفع إلى 85%، مشيرًا إلى أن هذا القرار يستهدف الحفاظ على مستوى الطلاب المتقدمين، إلى جانب العمل على الحد من أعداد المقبولين بكليات الطب.

وقال: "بيحاول بقدر الإمكان إنه يحافظ على الكواليتي بالنسبة للطلاب المتقدمين تبقى أعلى سنة شوية، الحاجة التانية برضه إنه عايز يعمل حد للأعداد المقبولة بكليات الطب".

وأشار إلى أن نتائج طلاب الفرقة الأولى بكليات الطب، وكذلك نتائج الفصل الدراسي الأول، كانت من العوامل التي تناولتها الدراسة عند بحث الحدود الدنيا الجديدة للقبول.

وقال: "بالتأكيد، ده أحد العوامل اللي تناولتها الدراسة يا فندم".

وكشف الدكتور مصطفى كمال أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب في الجامعات الخاصة سيبلغ 81%، بينما ستطبق كليات الطب في جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان والجامعات الحدودية شروط العام الماضي.

وأوضح أن الحدود الدنيا في هذه الجامعات تكون أقل من الحدود الأخرى بنحو 5% إلى 7% تقريبًا.

وأكد أن الإبقاء على حدود قبول أقل في الجامعات الحدودية يأتي في إطار محاولة جذب عدد أكبر من الطلاب، خاصة أن مناطق سيناء لا تضم كثافة سكانية كافية لتغطية أعداد الجامعات الموجودة بها.

وقال: "هي محاولة جذب أكبر عدد من الطلاب، لأن حضرتك عارفة إن مناطق سيناء ومعظمها يعني مفيهاش العدد السكاني اللي ممكن يغطي الأعداد دي، يغطي أعداد الجامعات دي".