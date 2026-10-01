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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث.. أعلى سعر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر أعلى دولار في مصر استقرارًا مع أول تعاملات صباحية له اليوم الخميس 1-10-2026؛ علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

أعلي سعر دولار 

ووصل آخر تحديث أعلي سعر دولار 52.1 جنيها للشراء و 52.2 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار ثباتا من دون تغيير بمختلف البنوك الحكومية والخاصة .

سعر الدولار في آخر تحديث له

وصل متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له 51.93 جنيها.

تحركات الدولار

فقد سعر الدولار 14 قرشًا في المتوسط على مستوي البنوك بنهاية تعاملات أمس .

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل آخر تحديث لسعر الدولار 51.93 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر دولار

وسجل سعر أقل دولار 51.85 جنيها للشراء و 51.95 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 51.87 جنيها للشراء و 5197 جنيها للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

وصل سعر الدولار 51.89 جنيها للشراء و 51.99 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبل سعر الدولار 51.9 و 51.93 جنيها للشراء و 52 و 52.03 جنيها للبيع في بنوك " البركة، التنمية الصناعية، HSBC".

الدولار في أغلب البنوك

بلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 51.94 جنيها للشراء و 52.04 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني QNB، العربي الإقريقي الدولي، المصرف المتحد، التعمير والاسكان،قناة السويس، الكويت الوطني،الإسكندرية، مصر، المصرف العربي الدولي،الأهلي المصري، العقاري المصري العربي".

وبلغ سعر الدولار 51.95 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع في بنوك " نكست، سايب".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار 52.1 جنيها للشراء و 52.2 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وبلغ ثاني أعلي دولار 52.07 جنيها للشراء و 52.17 جنيها للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

البنك المركزي

ارتفاع الاحتياطي النقدي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع مؤشرات الإحتياطي النقدي لمصر بمقدار 5.762 مليار دولار خلال الفترة من ديسمبر 2025 حتي أغسطس الماضي، بمعدل نمو يقدر بـ 11.2%.

وفقا لبيانات البنك المركزي المصري فقد سجلت معدلات الإحتياطي النقدي؛ خلال ديسمبر الماضي 51.452 مليار دولار ليصل إلى 57.214 مليار دولار في أغسطس 2026.

وعلى سياق متصل كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ صدي البلد؛ عن انعكاس مؤشرات ارتفاع الاحتياطي على الاقتصاد القومي إذ تغطي تلك الموارد احتياجات مصر في الظروف الصعبة لأكثر من 9 شهور بما يفوق المعدلات العالمية.

ويتكون الإحتياطي النقدي المصري من عوائد قناة السويس و أرصدة النقد الأجنبي بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية و عوائد مصر من الاحتياطي الذهبي.

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