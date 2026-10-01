حب ع ورق الحلقة 80.. حادث أوس يقلب فرحة زفافه على لين إلى صدمة ورعب

شهدت أحداث مسلسل "حب ع ورق" الحلقة 80 تصاعدًا كبيرًا في وتيرة الأحداث، بعدما تحولت أجواء الاحتفال بزفاف أوس ولين من لحظات سعيدة وانتظار لبداية حياة جديدة إلى حالة من القلق والصدمة، إثر تعرض أوس لحادث سير خطير قبل انطلاق مراسم الزفاف، لتنتهي الحلقة على مشهد مشحون بالتوتر، وسط تساؤلات عديدة حول مصيره وما إذا كان سيتمكن من تجاوز الحادث.

بدأت أحداث الحلقة في ظل استمرار الخلاف بين أوس ولين، حيث حاولت سوزي، صديقة رونا، التدخل من أجل تهدئة الأوضاع وإنهاء الأزمة القائمة بين الطرفين. وشرحت سوزي للين أن رونا تمر بحالة نفسية صعبة، مطالبة إياها بالتراجع عن الدعوى التي تقدمت بها ضدها، في محاولة لمنح الجميع فرصة لتجاوز الخلافات التي تصاعدت خلال الفترة الماضية.

إلا أن أوس لم يوافق على تدخل سوزي، وتمسك بموقفه، قبل أن يطلب منها مغادرة المنزل، لتغادر وهي تشعر بحالة من القلق وعدم الارتياح، بعدما راودها إحساس بأن أمرًا سيئًا قد يحدث خلال اليوم الذي يفترض أن يكون من أسعد أيام العائلة.

سوزي تحذر أوس قبل الزفاف

شعرت سوزي بأن هناك شيئًا غير مطمئن، ولذلك حذرت أوس بشكل واضح من مغادرة المنزل قبل انتهاء مراسم الزفاف، خوفًا من وقوع مفاجأة تقلب أجواء الاحتفال. وبدا في البداية أن أوس أخذ تحذيرها على محمل الجد، وقرر البقاء في المنزل والاستعداد لحفل زفافه على لين.

وفي إطار التحضيرات للزفاف، طلب أوس من المعلم سركيس إرسال مجموعة من الخواتم إليه، حتى يتمكن من اختيار الخاتم المناسب للين، في محاولة لاستكمال تفاصيل اليوم المنتظر.

لكن الأمور لم تسر كما كان متوقعًا، إذ قرر أوس قبل بدء مراسم الزفاف تغيير الخاتم بنفسه، ليتجه إلى المعلم سركيس ويغادر المنزل، متجاهلًا التحذير الذي وجهته إليه سوزي في وقت سابق.

سهام تحاول إصلاح علاقتها مع لين

وفي خط درامي آخر، شهدت الحلقة محاولة من سهام لإصلاح علاقتها مع لين، رغم وجودها داخل السجن. واختارت سهام يوم زفاف لين لإرسال رسالة إليها، تطلب فيها الصفح والسماح، في خطوة عكست رغبتها في إنهاء الخلافات التي جمعت بينهما.

ولم تكتفِ سهام بالرسالة، بل أرسلت أيضًا أوراقًا تتنازل بموجبها عن أسهمها لصالح لين، في محاولة للتعبير عن ندمها وفتح صفحة جديدة معها، وسط أجواء اليوم الذي كان من المفترض أن يشهد بداية مرحلة مختلفة في حياة لين.

رونا تصل إلى لين برفقة سوزي

وفي الوقت نفسه، وصلت رونا إلى لين برفقة سوزي، حيث أرادت رونا توجيه الشكر إلى لين بعد سحب الدعوى المقامة ضد أيهم، وهو الأمر الذي ساهم في خروجه من السجن.

وخلال وجود رونا وسوزي مع لين، دار الحديث حول أوس، لتسأل سوزي عنه وتكتشف أنه غادر المنزل بالفعل. عندها عاد إليها القلق بقوة، خاصة أنها كانت قد حذرته في وقت سابق من مغادرة المنزل قبل انتهاء مراسم الزفاف.

وبدت مخاوف سوزي وكأنها تتحول إلى حقيقة، بعدما لم تمر سوى لحظات حتى تلقت اتصالًا من أيمن يحمل خبرًا صادمًا، حيث أبلغها بأن أوس تعرض لحادث سير، وأن سيارته انقلبت أثناء الحادث.

حادث أوس ينهي فرحة الزفاف

شكل خبر الحادث صدمة كبيرة للجميع، لتنقلب أجواء الفرح والاستعداد للزفاف إلى حالة من الهلع والخوف. وسرعان ما وصلت أنباء ما حدث إلى لين وجومانة وبقية أفراد العائلة، وسط حالة من الذهول وعدم القدرة على استيعاب التطورات المفاجئة.

وكانت لين تستعد لبدء مراسم زفافها على أوس، قبل أن تجد نفسها أمام خبر مفاجئ يهدد بتحويل اليوم المنتظر إلى مأساة، فيما سيطر القلق على أفراد العائلة الذين أصبحوا في انتظار معرفة حقيقة حالة أوس الصحية وما إذا كان الحادث قد تسبب له في إصابات خطيرة.

واختتمت الحلقة 80 من مسلسل "حب ع ورق" على هذه المفاجأة، تاركة مصير أوس معلقًا ومفتوحًا أمام احتمالات عديدة، بعدما جاء الحادث في توقيت حساس وقبل لحظات من زفافه على لين، وهو ما يفتح الباب أمام تطورات جديدة قد تغير مسار العلاقات بين الشخصيات خلال الحلقات المقبلة.

ويُعرض مسلسل "حب ع ورق" بنسخته العربية من الأحد إلى الخميس عبر منصة شاهد، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية.