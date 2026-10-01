قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا.. محاولة اغتيال ضابط بوزارة الدفاع في الصنمين شمال درعا
البنتاجون يطلق «مشروع ميريديان» لدراسة مستقبل الحروب
العراق يعتزم طرح خطة لحصر السلاح بيد الدولة خلال أيام
موسكو وكييف تصعدان المواجهة.. ضربات متبادلة تستهدف منشآت الطاقة مع اقتراب الشتاء | فيديو
أسامة فيصل والجزار وعلي حمدي.. الأهلي يتحرك لضم ثلاثي البنك
قبل ساعات من خفض رسومها.. خطوات وإجراءات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا
عراقجي ردًا على اتهام بريطانيا لإيران: تبحثون عن المسئول في المكان الخطأ
الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)
في ذكرى النصر.. البابا تواضروس: وحدة المصريين حققت معجزة أكتوبر وسنظل نحافظ على بلدنا
7 قتلى في هجوم مسلح على حافلة عمال بريف حمص في سوريا
نهاية مختلفة.. ميسي يودّع الأرجنتين في ليلة تاريخية
محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حب ع ورق الحلقة 80.. حادث أوس يقلب فرحة زفافه على لين إلى صدمة ورعب

مسلسل حب ع ورق
مسلسل حب ع ورق
أوركيد سامي

شهدت أحداث مسلسل "حب ع ورق" الحلقة 80 تصاعدًا كبيرًا في وتيرة الأحداث، بعدما تحولت أجواء الاحتفال بزفاف أوس ولين من لحظات سعيدة وانتظار لبداية حياة جديدة إلى حالة من القلق والصدمة، إثر تعرض أوس لحادث سير خطير قبل انطلاق مراسم الزفاف، لتنتهي الحلقة على مشهد مشحون بالتوتر، وسط تساؤلات عديدة حول مصيره وما إذا كان سيتمكن من تجاوز الحادث.

بدأت أحداث الحلقة في ظل استمرار الخلاف بين أوس ولين، حيث حاولت سوزي، صديقة رونا، التدخل من أجل تهدئة الأوضاع وإنهاء الأزمة القائمة بين الطرفين. وشرحت سوزي للين أن رونا تمر بحالة نفسية صعبة، مطالبة إياها بالتراجع عن الدعوى التي تقدمت بها ضدها، في محاولة لمنح الجميع فرصة لتجاوز الخلافات التي تصاعدت خلال الفترة الماضية.

إلا أن أوس لم يوافق على تدخل سوزي، وتمسك بموقفه، قبل أن يطلب منها مغادرة المنزل، لتغادر وهي تشعر بحالة من القلق وعدم الارتياح، بعدما راودها إحساس بأن أمرًا سيئًا قد يحدث خلال اليوم الذي يفترض أن يكون من أسعد أيام العائلة.

سوزي تحذر أوس قبل الزفاف

شعرت سوزي بأن هناك شيئًا غير مطمئن، ولذلك حذرت أوس بشكل واضح من مغادرة المنزل قبل انتهاء مراسم الزفاف، خوفًا من وقوع مفاجأة تقلب أجواء الاحتفال. وبدا في البداية أن أوس أخذ تحذيرها على محمل الجد، وقرر البقاء في المنزل والاستعداد لحفل زفافه على لين.

وفي إطار التحضيرات للزفاف، طلب أوس من المعلم سركيس إرسال مجموعة من الخواتم إليه، حتى يتمكن من اختيار الخاتم المناسب للين، في محاولة لاستكمال تفاصيل اليوم المنتظر.

لكن الأمور لم تسر كما كان متوقعًا، إذ قرر أوس قبل بدء مراسم الزفاف تغيير الخاتم بنفسه، ليتجه إلى المعلم سركيس ويغادر المنزل، متجاهلًا التحذير الذي وجهته إليه سوزي في وقت سابق.

سهام تحاول إصلاح علاقتها مع لين

وفي خط درامي آخر، شهدت الحلقة محاولة من سهام لإصلاح علاقتها مع لين، رغم وجودها داخل السجن. واختارت سهام يوم زفاف لين لإرسال رسالة إليها، تطلب فيها الصفح والسماح، في خطوة عكست رغبتها في إنهاء الخلافات التي جمعت بينهما.

ولم تكتفِ سهام بالرسالة، بل أرسلت أيضًا أوراقًا تتنازل بموجبها عن أسهمها لصالح لين، في محاولة للتعبير عن ندمها وفتح صفحة جديدة معها، وسط أجواء اليوم الذي كان من المفترض أن يشهد بداية مرحلة مختلفة في حياة لين.

رونا تصل إلى لين برفقة سوزي

وفي الوقت نفسه، وصلت رونا إلى لين برفقة سوزي، حيث أرادت رونا توجيه الشكر إلى لين بعد سحب الدعوى المقامة ضد أيهم، وهو الأمر الذي ساهم في خروجه من السجن.

وخلال وجود رونا وسوزي مع لين، دار الحديث حول أوس، لتسأل سوزي عنه وتكتشف أنه غادر المنزل بالفعل. عندها عاد إليها القلق بقوة، خاصة أنها كانت قد حذرته في وقت سابق من مغادرة المنزل قبل انتهاء مراسم الزفاف.

وبدت مخاوف سوزي وكأنها تتحول إلى حقيقة، بعدما لم تمر سوى لحظات حتى تلقت اتصالًا من أيمن يحمل خبرًا صادمًا، حيث أبلغها بأن أوس تعرض لحادث سير، وأن سيارته انقلبت أثناء الحادث.

حادث أوس ينهي فرحة الزفاف

شكل خبر الحادث صدمة كبيرة للجميع، لتنقلب أجواء الفرح والاستعداد للزفاف إلى حالة من الهلع والخوف. وسرعان ما وصلت أنباء ما حدث إلى لين وجومانة وبقية أفراد العائلة، وسط حالة من الذهول وعدم القدرة على استيعاب التطورات المفاجئة.

وكانت لين تستعد لبدء مراسم زفافها على أوس، قبل أن تجد نفسها أمام خبر مفاجئ يهدد بتحويل اليوم المنتظر إلى مأساة، فيما سيطر القلق على أفراد العائلة الذين أصبحوا في انتظار معرفة حقيقة حالة أوس الصحية وما إذا كان الحادث قد تسبب له في إصابات خطيرة.

واختتمت الحلقة 80 من مسلسل "حب ع ورق" على هذه المفاجأة، تاركة مصير أوس معلقًا ومفتوحًا أمام احتمالات عديدة، بعدما جاء الحادث في توقيت حساس وقبل لحظات من زفافه على لين، وهو ما يفتح الباب أمام تطورات جديدة قد تغير مسار العلاقات بين الشخصيات خلال الحلقات المقبلة.

ويُعرض مسلسل "حب ع ورق" بنسخته العربية من الأحد إلى الخميس عبر منصة شاهد، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية.

اخبار الفن نجوم الفن مسلسل حب علي ورق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة: توجيهات بمراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

أرشيفية

السعودية ترفض هبوط طائرات إسرائيلية لإجلاء ركاب «فلاي دبي»

أرشيفية

طيار طعن زميله وحاول إسقاط الطائرة.. نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة عن رحلة «فلاي دبي»

طائرة فلاي دبي

فرقتهم الحرب وجمعتهم طائرة.. روسي وأوكراني ينقذان فلاي دبي من كارثة

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

الحكم على 39 متهما بخلية العملة الإرهابية.. السبت

المستشار محمد السعيد الشربيني

المرافعة في محاكمة متهمين بأحداث عنف عين شمس.. السبت

المتهمين

خناقة فى الأتوبيس.. القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية

بالصور

بفقدان وزن ملحوظ.. ابنة مجدي الهواري وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها

ابنة مجدى الهوارى وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها
ابنة مجدى الهوارى وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها
ابنة مجدى الهوارى وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها

معشوقة الجماهير.. تفاصيل وأسعار أشهر 5 سيارات SUV في مصر

سيارات SUV
سيارات SUV
سيارات SUV

أم العروسة.. غادة عادل بفستان ملفت فى حفل خطبة ابنتها

غادة عادل بفستان ملفت فى حفل خطوبة ابنتها
غادة عادل بفستان ملفت فى حفل خطوبة ابنتها
غادة عادل بفستان ملفت فى حفل خطوبة ابنتها

أبرزها الملابس ورش هذه المادة .. طرق غير متوقعة للوقاية من حمى الضنك

حمى الضنك
حمى الضنك
حمى الضنك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد