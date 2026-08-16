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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جدة بسملة ضحية حادث الإسماعيلية ترد على الشائعات: «ابني مريض وحنين.. ومفيش حاجة باسمه»

جدة بسملة ضحية حادث الإسماعيلية
جدة بسملة ضحية حادث الإسماعيلية
محمد البدوي

كشفت الحاجة كريمة، جدة بسملة ضحية حادث الإسماعيلية، تفاصيل جديدة بشأن الحالة المادية لابنها، مؤكدة أنه لا يمتلك أي أملاك أو أموال كما تردد، وأن ما يتم تداوله بشأن امتلاكه ممتلكات وثروة لا يمت للحقيقة بصلة.

وقالت الحاجة كريمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد، إن ابنها لا يملك شيئًا باسمه، موضحة أنها تمتلك فدانًا واحدًا، إلا أن لديها خمسة بنات واثنين من الأبناء، ما يجعل تقسيم هذا الميراث أمرًا مختلفًا تمامًا عما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة أوضاعه المعيشية

وأضافت أن نجلها يعاني ظروفًا صعبة، واصفة إياه بأنه «حنين قوي ومريض»، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان يمر أسبوعان دون أن يتمكن من شراء اللحوم، في محاولة منها لتوضيح حقيقة أوضاعه المعيشية بعيدًا عن الشائعات.

وتابعت الحاجة كريمة: «ربنا اللي أعلم بيا ومعايا وولادي، واللي ظلمني كتير»، مؤكدة أن أسرتها تعرضت للكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية، لكنها اختارت مسامحة كل من أساء إليها أو ظلمها.

مساعدته في الإنفاق

وشددت جدة بسملة على أن ما يثار بشأن امتلاك ابنها لأموال أو عقارات لا أساس له من الصحة، قائلة إن من غير المنطقي أن يكون وضعه المادي جيدًا ويمتلك أملاكًا، ثم يضطر إلى أن تعمل ابنته لمساعدته في الإنفاق على احتياجاته.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن ما يتم تداوله عن الأسرة لا يعكس حقيقة ظروفها المعيشية، مطالبة بعدم الانسياق وراء الشائعات، ومؤكدة أن الله وحده يعلم حقيقة ما تمر به الأسرة.

الإسماعيلية حادث الإسماعيلية ضحية حادث الإسماعيلية الحاجة كريمة

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