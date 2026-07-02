بعد ريمونتادا مثيرة.. بلجيكا تنتزع بطاقة التأهل بفوز قاتل على السنغال

حقق منتخب بلجيكا فوزًا مثيرًا على نظيره السنغالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سياتل ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ليحجز مقعده في الدور ثمن النهائي بعد واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة حتى الآن.



السنغال تفرض سيطرتها في البداية

دخل المنتخب السنغالي المباراة بقوة ونجح في فرض أفضليته خلال معظم فترات اللقاء، مستغلًا تراجع أداء المنتخب البلجيكي، وتمكن من التقدم بهدفين منحاه أفضلية كبيرة، ليقترب من حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي وسط حالة من الإحباط داخل صفوف المنافس.

انتفاضة بلجيكية في الدقائق الأخيرة

ورغم تأخره بهدفين حتى الدقيقة 86، رفض المنتخب البلجيكي الاستسلام، ونجح في العودة بصورة مذهلة.

وافتتح روميلو لوكاكو أهداف العودة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 86، قبل أن ينجح يوري تيليمانس في إدراك التعادل عند الدقيقة 89، لتشتعل المباراة من جديد ويعود الأمل إلى الجماهير البلجيكية.

الوقت الإضافي يحسم المواجهة

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل منتخب، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين من أجل تحديد المتأهل إلى الدور ثمن النهائي، وسط استمرار الإثارة والندية بين المنتخبين.

وظلت النتيجة على حالها حتى اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، قبل أن يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المنتخب البلجيكي بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو، لينفذها يوري تيليمانس بنجاح، مسجلًا هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأخيرة، ليقود منتخب بلاده إلى انتصار درامي لا يُنسى.

تأهل مستحق بعد عودة تاريخية

وبهذا الانتصار، أكمل المنتخب البلجيكي واحدة من أبرز الريمونتادات في النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما حوّل تأخره بهدفين إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل مشواره في البطولة ويضرب موعدًا في الدور ثمن النهائي، بينما ودع المنتخب السنغالي المنافسات رغم الأداء القوي الذي قدمه طوال أغلب فترات المباراة.