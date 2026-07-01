القط نيمبوس يتوقع فوز سويسرا على الجزائر في كأس العالم 2026

أثار القط الشهير نيمبوس، المعروف بتوقعاته لنتائج مباريات كرة القدم، تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما توقع فوز منتخب سويسرا على نظيره الجزائري في المواجهة المرتقبة بين المنتخبين ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026

ونشر الحساب الرسمي للقط نيمبوس مقطعًا مصورًا، ظهر خلاله وهو يختار علم منتخب سويسرا، في إشارة إلى توقعه تأهل المنتخب السويسري على حساب الجزائر، قبل ساعات من انطلاق اللقاء.

واكتسب نيمبوس شهرة كبيرة خلال البطولات الأخيرة، بعدما لفت الأنظار بسبب نجاحه في توقع نتائج عدد من المباريات، ليصبح محل متابعة من جماهير كرة القدم حول العالم، رغم أن توقعاته تبقى ترفيهية ولا تستند إلى أي أسس علمية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا سويسرا والجزائر في دور الـ32 من كأس العالم 2026، وسط ترقب جماهيري كبير، فيما تشير العديد من النماذج التحليلية أيضًا إلى أفضلية نسبية للمنتخب السويسري قبل المواجهة.