شبانة يعلق على تصريحات يورتشيتش: كلام خطير ويحتاج إلى تفسير

علق الإعلامي محمد شبانة على التصريحات الأخيرة للمدير الفني السابق لفريق بيراميدز، يورتشيتش، مؤكدًا أنها أثارت حالة واسعة من الجدل داخل الوسط الرياضي، لما تضمنته من حديث عن دوافع بعض اللاعبين والإداريين داخل النادي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "يورتشيتش، مدرب بيراميدز السابق، خرج بتصريحات أحدثت فرقعة كبيرة في الوسط الرياضي، وأصلًا بيراميدز تم إنشاؤه لمكايدة الأهلي، وكلنا عارفين القصة دي".

وأضاف: "يورتشيتش قال إن هناك لاعبين وإداريين كثيرين داخل بيراميدز ينتمون إلى الزمالك، ولذلك يكون الأداء أمام الزمالك مختلفًا مقارنة بالمباريات أمام الأهلي".

وتابع: "كلام يورتشيتش عجيب، وكأنه يقول إنه لم يكن يستطيع السيطرة على الفريق في مباريات الزمالك بسبب هذا الأمر".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "هذه التصريحات تعيدنا إلى تصريحات إبراهيم عادل السابقة، عندما قال إن مكافآت الفوز على الأهلي كانت أكبر من مكافآت الفوز على الزمالك".