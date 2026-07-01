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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجلترا تضرب موعدًا ناريًا مع المكسيك في ثمن نهائي كأس العالم

إنجلترا
إنجلترا
حمزة شعيب

حجز منتخب إنجلترا مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تأهل إلى الدور المقبل ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب المكسيك، صاحب الأرض والجمهور، في مواجهة قوية ضمن منافسات البطولة.

ومن المقرر أن تقام المباراة فجر الإثنين الموافق 6 يوليو، على ملعب مكسيكو سيتي، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

وكان المنتخب الإنجليزي قد بلغ دور الـ16 عقب فوزه على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1، فيما تأهل منتخب المكسيك بعد انتصاره على الإكوادور في دور الـ32، ليحجز مواجهة مرتقبة أمام "الأسود الثلاثة".

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل طموحات المنتخبين بمواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية، حيث يسعى منتخب إنجلترا لمواصلة المنافسة على اللقب، بينما يطمح المنتخب المكسيكي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل بلوغ الدور ربع النهائي.

إنجلترا المكسيك كأس العالم

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